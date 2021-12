1 Dominik Stuckmann lebt auf Gran Canaria und in Frankfurt. Ab Januar sucht er in Mexiko nach seiner Traumfrau. Foto: RTL

Der nächste Rosenkavalier steht fest: Dominik Stuckmann sucht 2022 bei RTL seine Traumfrau. Wer ist der Junggeselle?















Von Januar an bringt auf RTL zum zwölften Mal ein Mann Rosen an die Frau. Jetzt hat der Sender verraten, wer in der Datingshow „Der Bachelor“ die Qual der Wahl haben wird. Der neue Bachelor heißt Dominik Stuckmann.

Seine Traumfrau, die ihm zu seinem persönlichen Glück noch fehlt, wird der Junggeselle in Mexiko suchen. Und so lautet der Steckbrief des Protagonisten:

Der Bachelor in aller Kürze

Alter: 29

Wohnort: Gran Canaria, Frankfurt am Main

Beruf: IT-Specialist und Unternehmer

Körpergröße: 190 cm

Hobbies: Tischtennis, Fußball, Angeln

Single seit: neun Monaten

Sportlicher Unternehmer

Bis vor wenigen Jahren spielte der neue Bachelor Tischtennis auf Leistungsniveau, besuchte eine Elite-Sportschule und studierte Sportwissenschaften und -management. Weil in seiner Brust aber „schon immer ein Unternehmerherz schlug“, habe er sich für eine Karriere in der Wirtschaft entschieden, teilt der Sender mit. Dabei sei der 29-Jährige nicht nur als IT-Spezialist tätig, sondern investiere zudem in Start-ups und „setzt Immobilienprojekte um“.

„Die Zeit seines Lebens“

„In den Schoß gefallen ist mir das alles nicht. Ich habe viele Nächte durchgemacht und vieles hat darunter gelitten“, wird Dominik Stuckmann zitiert.

Für die Zeit als Bachelor hat er schon ein passendes Motto, mit dem er bislang auch beruflich gut gefahren sei: „Einfach machen, nicht so viel nachdenken.“ Und wie sind seine Erwartungen? „Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall, die Liebe meines Lebens zu finden.“

Partnerin und Freundin

Für die Finca seines Großvaters auf Gran Canaria, in der Junggeselle derzeit wohnt, sucht er deshalb nach einer neuen Mitbewohnerin auf Lebenszeit. Seine Partnerin sollte gleichzeitig auch seine beste Freundin sein, so Stuckmann. Folgende Wunsch-Charaktereigenschaften der Gesuchten gibt er an: „warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig, aber auch zielstrebig“.

Die zwölfte Staffel beginnt am 26. Januar um 20.15 Uhr bei RTL; beim Streamingangebot RTL+ ist „Der Bachelor“ bereits ab 19. Januar zu sehen.