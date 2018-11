RTL-Castingshow „Sylvies Dessous Models“ Drei Baden-Württembergerinnen geht es an die Wäsche

Von Mara Bartle 21. November 2018 - 12:17 Uhr

Auf RTL startet die neue Castingshow von und mit Sylvie Meis. Bei „Sylvies Dessous Models“ kämpfen 30 Kandidatinnen um den Platz als Markenbotschafterin für Sylvies Dessous Linie. Mit dabei sind auch drei junge Schönheiten aus dem Südwesten.





Stuttgart - Model Sylvie Meis steht für Beauty, Style und Glamour. 2017 hat die 40-Jährige ihre eigene Wäsche- und Bademodenlinie Sylvie Designs auf den Markt gebracht. Dafür sucht Meis nun ein neues Gesicht. Und was würde sich für die Suche nach einer neuen Markenbotschafterin besser eignen als eine Castingshow?

Für „Sylvies Dessous Models“ hat Meis unter einer Vielzahl von Bewerbungen 30 Mädchen ausgewählt, die es in die Show geschafft haben. Das Prinzip der Sendung gleicht dem der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“: In Shootings, Catwalk und anderen Challenges stellen sich die Mädchen dem Model-Business. Wer Meis nicht überzeugt, fliegt raus. In nur drei Folgen stellt sich dann heraus, wer Sylvies Dessous Model und die neue Markenbotschafterin für Sylvie Designs wird.

Finalfolge läuft am 5. Dezember

Unter den Kandidatinnen sind auch drei junge Damen aus Baden-Württemberg: Die 22-jährige Erzieherin Vanessa aus Bruchsal, die mit 1,68m nur wenig größer ist als Meis. Dazu nimmt auch die Mühlhausenerin Julia teil; sie ist 21 Jahre alt und arbeitet bereits als professionelles Model. Aus Pforzheim nimmt derweil eine weitere Julia teil – die Modedesign-Studentin arbeitet in ihrer Freizeit als Model.

Wie sich die Teilnehmerinnen aus dem Südwesten schlagen, sehen Sie immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL. Die Finalfolge läuft am 5. Dezember. Die Show wurde bereits im September in Hamburg, Berlin, Paris und auf Ibiza gedreht.