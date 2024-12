Am 24. Januar geht "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" endlich wieder los. Lilly Becker (48) und Maurice Dziwak (26) sind die ersten bekannten Kandidaten, die nach Down Under reisen werden - das bestätigt jetzt RTL.

Letzterer erwies sich in den vergangenen Jahren als waschechter Reality-TV-Star: Nach seinem ersten Auftritt bei "Love Island" (seit 2017, auf RTL Zwei) war Dziwak unter anderem bei "Are You The One - Reality Stars in Love" (seit 2021, auf RTL+), "Das Sommerhaus der Stars" (seit 2016, auf RTL) und "Kampf der Realitystars" (seit 2020, auf RTLzwei) zu sehen. Auch für Becker ist es nicht das erste Format: Sie nahm 2017 an der Show "Global Gladiators" (2017-2018, auf ProSieben) teil und schaffte es bis ins Finale. Dort musste sie sich gegen Oliver Pocher (46) geschlagen geben.

Doch wie kommen die beiden bei den Reality-TV-Fans an? Unter einem Vorstellungsvideo auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats wird deutlich, dass sich diese vor allem auf Dziwak freuen. "Ganz ehrlich - auf Maurice freue ich mich richtig. Bin gespannt, wie er die Prüfungen meistert", kommentiert ein Nutzer begeistert. Ein weiterer schreibt: "Maurice, der einzig wahre Ninja-Krieger! Ich denke, mit ihm ist Unterhaltung schon mal vorprogrammiert!"

Ziehen auch diese Promis ins Dschungelcamp?

Schon seit mehreren Wochen wurde spekuliert, dass Dzwiak und Becker die Reise nach Australien antreten werden. Vor allem für die Ex-Frau von Boris Becker (57) soll sich das Dschungelcamp-Abenteuer finanziell lohnen. Wie "Bunte" erfahren haben will, soll die 48-Jährige eine Rekordgage von einer Viertelmillion Euro bekommen. Doch nicht nur um sie rankten sich Gerüchte...

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, wollen auch Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc (31), die "GZSZ"-Stars Nina Bott (46) und Timur Ülker (35) sowie der "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (38) in die Fußstapfen der amtierenden Dschungelkönigin Lucy Diakovska (48) treten. Ebenso wird vermutet, dass der ehemalige "Temptation Island"-Kandidat Yasin Mohamed (33) und Willi Herrens (1975-2021) Tochter Alessia Herren (22) Anfang 2025 in Australien mit von der Partie sein.

Mit Evanthia "Eva" Benetatou (32) würde sich laut dem Blatt ein weiterer Realitystar vor dem Lagerfeuer in Australien versammeln, ebenso wie ihr Kollege Sam Dylan (33). Außerdem heißt es, dass Eric Stehfests (35) Ehefrau Edith (29) und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) an der kommenden Staffel teilnehmen werden.