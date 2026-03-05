Totgeglaubte leben länger, zumindest in der Schillerallee: Die Schauspielerin Petra Blossey kehrt nach mehr als sechs Jahren zu "Unter uns" zurück. Ihre Figur Irene Weigel war 2019 eigentlich den Serientod gestorben. Nach ersten Spekulationen bestätigte mittlerweile auch RTL die Rückkehr.
Sieben Jahre, ein Holzsarg und eine Geschichte, die eigentlich längst zu Ende erzählt war. Trotzdem kehrt sie zurück. Petra Blossey (69) wird ihre Paraderolle als Irene Weigel in der RTL-Vorabendserie "Unter uns" wieder aufnehmen. Das bestätigte nach zahlreichen Spekulationen nun sowohl die Schauspielerin selbst als auch der Sender gegenüber der "Bild"-Zeitung.