RTL beruhigt Fans: Vierte Prominent getrennt-Staffel wird gezeigt

Bereits seit Ende November 2024 stehen die Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Staffel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" fest. Die Dreharbeiten fanden zu dem Zeitpunkt in Südafrika statt. Seitdem ist in der Reality-TV-Welt viel passiert. Fans werden deshalb bereits nervös: Werden die neuen "Prominent getrennt"-Folgen überhaupt noch gezeigt?

Vierte Staffel "in Vorbereitung"

"Die neue Staffel von 'Prominent getrennt' befindet sich planmäßig in Vorbereitung und den konkreten Sendetermin werden wir in Kürze bekannt geben", erklärt der Sender auf Anfrage von spot on news. Bisher waren die Fans eine Ausstrahlung im Frühjahr gewohnt. Die dritte Staffel zeigte der Sender 2024 ab Anfang April auf RTL+, auch diese Folgen wurden im November des Vorjahres gedreht. Im Finale im Juni 2024 setzten sich Melina Hoch und Tim Kühnel als Sieger-Ex-Pärchen durch.

Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen sich in der Show ihren Ex-Partnern beziehungsweise -Partnerinnen stellen und Streitigkeiten begraben, um sich als Team durchzuschlagen. Für die Mühe der ehemaligen Pärchen lockt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 100.000 Euro.

2025 sind unter anderem die aus den "Bachelor"-Formaten bekannte Yeliz Koc mit ihrem Ex Jannik Kontalis im Teilnehmerfeld. Hinzu gesellen sich Marco Cerullo und Christina Grass, Sidar Sahin und Jana Klein sowie Alan Wey und Pamela Ghazal. Weitere Ex-Paare sind Jonny Jaspers und Laura Peuker, Ariel und Giuliano Hediger, Nicolas Müller und Jennifer Iglesias sowie Babu und Felix Davidson.