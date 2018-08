RTL-Bachelorette Kandidat aus Baden-Württemberg ist hoch im Kurs

Von red 14. August 2018 - 16:10 Uhr

Achtung Spoiler! In Folge fünf der Kuppelshow stellt Bachelorette Nadine Klein die ultimative Frage: „Willst du heute Nacht hier schlafen?“ Doch wer ist der Glückliche?





Stuttgart - Die RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ geht am Mittwoch in die zweite Halbzeit. In der fünften von insgesamt acht Folgen buhlen nur noch neun Männer um Bachelorette Nadine Klein – und legen sich wie gewohnt ins Zeug.

Dave, Filip, Alex und Jorgo lädt Nadine zu einem eher ungewöhnlichen Date ein: „Wir spielen heute Herzblatt. Ich gehe nur danach, was ich höre und was ich fühle und nicht danach, was ich sehe.“ Am nächsten Tag kündigt die Bachelorette an: „Brian und Eddy, wir müssen reden.“

In intensiven Gesprächen unter vier Augen will sie herausfinden, wie die Junggesellen wirklich ticken. Was sie nicht ahnen: Nadine selbst hat sich vorgenommen, unmittelbar nach dem Date einen der beiden nach Hause zu schicken.

„Willst du heute Nacht hier schlafen?“

Noch am selben Abend kommt die nächste Einladung: Für Daniel Lott aus Bad Saulgau (Baden-Württemberg) geht es mit der Bachelorette zum Einzeldate nach Athen. Nach einem Spaziergang geht es für ein „Dinner in the Sky“ hoch hinaus. Wieder am Boden lassen die beiden den Abend gemeinsam ausklingen und kommen sich näher. Der Abend endet nicht nur mit einem Kuss, sondern der ultimativen Frage: „Willst du heute Nacht hier schlafen?“