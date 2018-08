RTL-Bachelorette „Immerhin, der Sieg bei der Bachelorette bleibt in der Familie“

Von ala 30. August 2018 - 11:26 Uhr

Nadine Klein hat die Wahl: im Finale muss sie sich zwischen Daniel und Alex entscheiden. Foto: MG RTL D

Karibik-Feeling, Dreamdates und viel Geknutsche: Bachelorette Nadine Klein hat zum vorletzten Mal ihre Rosen verteilt. Im Netz sorgte das Halbfinale der Kuppelshow wieder für viele Reaktionen.

Stuttgart - Bald haben Nadine Klein, die Kandidaten und auch die Zuschauer es geschafft. In der vorletzten Folge der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ reduzierte sie die Anzahl der potenziellen Traummänner von drei auf zwei. In den sozialen Netzwerken sorgten aber nicht nur die Männer wieder für viele Lacher und reichlich Reaktionen.

Bevor die Bachelorette in der Nacht der Rosen Filip nach Hause schickte, ließ es die 32-Jährige noch einmal so richtig krachen. Sie lud jeden der verbleibenden drei Kandidaten auf eine der ABC-Inseln (Aruba, Bonaire und Curaçao) ein und verbrachte einen aufregenden Tag und eine geheimnisvolle Nacht mit ihnen.

Kandidaten Alex und Daniel stehen im Finale

Aber zunächst wollte Nadine die Auserwählten David, Filip und Alex noch einmal so richtig kennen lernen. Und was bietet sich da am besten als Date an? Richtig, schnorcheln gehen, sich von einer Brücke abseilen und in einem lauten Flugzeug fliegen. Kein Wunder, dass die Dreamdates auch im Netz kommentiert wurden:

Aber nicht nur der Inhalt, auch die Optik der Herren wurde viel diskutiert und teilweise bitter böse kommentiert:

Vor allem die Ähnlichkeit der beiden Finalisten Daniel und Alex ist auffällig:

Dass Daniel aus dem baden-württembergischen Bad Saulgau im Finale steht, sehen einige gar nicht gerne: