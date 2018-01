RTL-Bachelor, Folge 3 Zuwachs in der Ladys-Villa

Von len 24. Januar 2018 - 22:30 Uhr

Folge drei der Kuppelshow hat so einiges zu bieten: In der Ladys-Villa fliegen die Fetzen, eine neue Konkurrentin zieht ein, und Daniel Völz knutscht zum ersten Mal so richtig. Unser Roundup zur dritten Folge.





Stuttgart - In Woche drei ging es in der Ladys-Villa so richtig rund: Es wurde gelästert, geschrien und beleidigt. Da gehörte ein „halt’s Maul“ von Janina Celine durchaus zu den netteren Aussagen im Wortgefecht. Warum die Lage derart eskalierte, ist nicht so ganz klar. War es, weil die Kandidatinnen um Svenja und Janina Celine mal wieder so richtig lästerten oder weil die anderen sie belauschten? Oder etwa, weil Roxana und Lina in ihrem wertvollen Schönheitsschlaf gestört wurden? Man weiß es nicht.

Und wenn man denkt, schlimmer kann es nicht mehr werden, dann setzt RTL noch einen drauf und schickt in der dritten (!) Nacht der Rosen zwei neue Single-Frauen ins Rennen: Samira (23), Barkeeperin aus München, und Christina (28), Model aus Koblenz. RTL hat damit jedenfalls für das ultimative Überraschungsmoment gesorgt – sowohl bei den Frauen als auch bei Junggeselle Daniel Völz – und geschafft, was wohl keiner mehr für möglich gehalten hätte. Alle Ladys waren einer Meinung: Die Neuen sind in der Villa definitiv unerwünscht.

Der schlechteste Spruch

Hätten die anderen Frauen gehört, was Daniel Völz zu den Neuzugängen Samira und Christina gesagt hat, hätten sie ihn wahrscheinlich gefeiert: „Was hat euch in meine Villa verschlagen? Ich dachte, die Türe war abgeschlossen.“ Autsch – das hat gesessen. Aber der Junggeselle konnte einem auch ein bisschen leidtun. Er war mit dem Damenzuwachs sichtlich überfordert.

Lästerschwestern

Die Lästerschwestern der dritten Woche sind Lina und Janina Celine. Sie lästern zwar nicht miteinander, dafür übereinander – zumindest Janina Celine über Lina. Als Lina nach ihrem Einzeldate erst spät in der Nacht zurück in die Villa kommt, verliert ihre Mitstreiterin kein gutes Wort über die junge Blondine. Das Mitleid der Zuschauer dürfte sich allerdings in Grenzen halten. Immerhin ist Lina keinen Deut besser. Sie ist mal wieder die Erste, die lästert, und über Svenja sagt sie: „Ich mag Leute nicht, die falsch sind.“ Man könnte meinen, sie spricht von sich selbst.

Publikumsliebling

Liebling der dritten Folge ist ganz klar Michelle. Sie ist irgendwie tollpatschig, immer nervös und redet grundsätzlich zu viel. Vor einem Gespräch mit Daniel Völz muss sie sich Mut antrinken, als er sie anspricht, hat sie den Mund voller Essen. Und als sie dann endlich ins Gespräch kommen, läuft es besser als erwartet, weil sie einfach sagt, was sie denkt. Am Ende hat sie eine Rose bekommen. Also, alles richtig gemacht, Michelle!

Das absolute No-Go

Kandidatin Lina kommt in Folge drei wirklich gar nicht gut weg. Auch das absolute No-Go kommt von ihr. Denn: Der Bachelor überlässt in dieser Woche seinen Herzdamen die Wahl, wer ihn alleine treffen darf. Die Mädels entscheiden kurzerhand, zu losen. Lina ist die Glückliche und ‚gewinnt’ das Einzeldate mit dem Junggesellen. Der wundert sich noch: „Du warst diese Woche eine Überraschung für mich, denn die Ladys haben dich ausgewählt für das Einzeldate mit mir“, sagt er in der Nacht der Rosen. Tja Daniel, da hat dir Lina ein kleines, aber wichtiges Detail verschwiegen. Kristina scheint den Schwindel zu bemerken und wirft ihrer Nachbarin einen irritierten Blick zu. Ob das noch Konsequenzen hat?

Wer bekommt die letzte Rose?

Svenja ist dem Junggesellen in Folge drei zwar richtig nahe gekommen, trotzdem qualifizieren sich auch Nadine und Maxime für die letzte Rose. Nadine, weil sie ganz klar und gerade raus sagt, was sie will – und das, ohne die anderen Mädels anzugreifen. 32 Jahre Lebenserfahrung scheinen also doch ihren Vorteil zu haben. Maxime, weil es zwischen ihr und Daniel Völz irgendwie magisch ist, obwohl sie verhältnismäßig wenig miteinander sprechen. „Ich hoffe, dass ich mit dieser Rose jetzt auch ein bisschen mutiger sein kann und das Gespräch auch mal mit ihm anfange“, sagt sie nach der Nacht der Rosen. Wir sind gespannt.

Die Kuppelshow verlassen mussten Roxana, Janet und Neuling Christina.