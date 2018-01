RTL-Bachelor, Folge 2 Die Single-Damen fahren die Krallen aus

Von len 17. Januar 2018 - 22:30 Uhr

Es wurde geflirtet, gelästert und geknutscht. Es sind Tränen geflossen und eine Kandidatin hat die Kuppelshow freiwillig verlassen. Lesen Sie hier unser Roundup zur zweiten Bachelor-Folge.





Stuttgart - Mittwochabend, 20.15 Uhr bei RTL: In der Kuppelshow „Der Bachelor“ standen in Folge zwei die ersten Dates an – klar, dass es da zwischen den Single-Frauen nicht nur harmonisch zuging. In der frisch bezogenen Ladys-Villa wurde gekreischt, gelacht und übel gelästert. Zielscheibe für die Lästerattacken: Carina und Janina Celine. Die anderen Frauen konnten überhaupt nicht nachvollziehen, warum Bachelor Daniel Völz Kandidatin Carina zum zweiten Einzeldate eingeladen hatte. Janina Celine sorgte vor allem durch ihren Kuss mit Völz für Unmut bei den anderen.

Clarissa, Kandidatin aus Rastatt in Baden-Württemberg, hat sich freiwillig aus der Ladys-Villa verabschiedet. Schuld waren aber nicht die anderen Frauen, sondern die räumliche Distanz zwischen Deutschland und Florida. Die 21-jährige Blondine könne es sich einfach nicht vorstellen nach Florida zu ziehen, begründete sie gegenüber Völz. Und trotzdem: Clarissas Entscheidung ging in Anbetracht der Fülle an Lästereien und Anfeindungen fast schon unter. In unserem Bachelor-Barometer erfahren Sie unter anderem, wer die größten Lästerschwestern der zweiten Folge sind:

Das schlechteste Kompliment

Eins muss man Daniel Völz lassen: In Sachen schlechte Komplimente hat sich der Junggeselle im Vergleich zur vergangenen Woche wirklich gemacht. In Folge eins verglich er Kandidatin Michelle mit seiner Oma und Kandidatin Lina – ob gewollt oder ungewollt – mit seiner Hündin. In Folge zwei herrscht ein echter Mangel an schlechten Komplimenten. Die einzige merkwürdige Bemerkung des Junggesellen: „Auf einer Skala von 1 bis 10 – naja, das Feuer brennt lichterloh.“ Ob das jetzt ein Kompliment für Svenja war? Man weiß es nicht.

Lästerschwestern

Der Preis für die Lästerschwestern geht diese Woche ganz klar an Lina, Janet und Yeliz. Erst ziehen Lina und Janet über Carina her: Sie sehe katastrophal aus, lästert Lina. Janet setzt noch einen drauf und sagt, die Kandidatin würde zu einem Zuhälter passen. Yeliz hat sich auf Janina Celine eingeschossen, die Bachelor Daniel Völz als Erste küssen dürfe. „Wir sind echt nicht hässlich. Und dann nimmt er die, die am schlechtesten aussehen“, sagt sie.

Publikumsliebling

Nadine ist klarer Publikumsliebling des Abends. Sie zieht nicht über andere her, ist aber trotzdem kein Mauerblümchen. Eine Aussage macht sie ganz besonders sympathisch: „Dass er jetzt mit ner anderen rumgeknutscht hat, juckt mich jetzt nicht so wirklich.“ Hätte sie selbst auch gemacht, sagt sie. Recht hat sie, denn: Janina Celine wird nicht die letzte Frau sein, die der Bachelor in der Kuppelshow küsst.

Das absolute No-Go

Was gar nicht geht: Im Alter von 23 Jahren über eine 21-Jährige lästern, die angeblich noch so kindisch ist. Genau das macht Lina, als sie – mal wieder – über Carina herzieht. „Ich weiß nicht, ob ein 32-jähriger Mann eher diese kindliche Persönlichkeit sucht oder eher eine erwachsenere Frau“, sagt sie. Falls das der Fall sein sollte, qualifiziert sich Lina jedenfalls nicht für die Rolle. Denn das ganze Geläster ist alles andere als erwachsen.

Wer bekommt die letzte Rose?

Nach Folge zwei scheint Daniel Völz zwar schon ein paar Favoritinnen gefunden zu haben, wen davon er mehr und wen weniger mag, lässt sich aber noch nicht abschätzen. Wir setzen heute auf Kandidatin Svenja. Mit ihr hatte er sein erstes Einzeldate, zudem schätzt er ihre Offenheit. Svenja hat den Junggesellen persönlich gefragt, ob er sein Einzeldate lieber mit Janina Celine verbracht hätte, nachdem das Gerücht in der Ladys-Villa kursiert war. Wir finden das sehr sympathisch.

Neben Clarissa haben Alina und Claudia die Sendung verlassen. Die beiden sind in der zweiten „Nacht der Rosen“ leer ausgegangen.