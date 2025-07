RSG: WM-Qualifikation: Darja Varfolomeev hat einen Fuß in der Tür

1 Die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden, Darja Varfolomeev, hat die erste Qualifikationsrunde am heimischen Bundesstützpunkt vor Margarita Kolosov gewonnen. Foto: Eva Herschmann

Die erste Qualifikation für die Weltmeisterschaften im August in Rio de Janeiro entscheidet die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden für sich. Zweite wird Margarita Kolosov.











Die erste Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik vom 21. bis 24. August in Rio de Janeiro am Freitag im Bundesstützpunkt in Schmiden hat die Olympiasiegerin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden gewonnen. Die endgültige Entscheidung über die Tickets – und ob zwei oder drei deutsche Gymnastinnen nach Brasilien reisen werden – fällt aber erst Anfang August bei den deutschen Meisterschaften der Gymnastinnen im Rahmen der „Finals“ in Leipzig.