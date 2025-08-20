RSG: WM in Rio: Die Jagd auf Medaillen ist eröffnet

Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova vom TSV Schmiden starten in die Gymnastik-WM in Rio.
Fast zwölf Stunden hat der Flug von Frankfurt nach Rio de Janeiro gedauert. Am Montag früh um 4.55 Uhr Ortszeit ist die deutsche Delegation in Brasilien gelandet. An diesem Mittwoch beginnen in der Arena Carioca, einer modernen Mehrzweckhalle mit Platz für etwa 12 000 Zuschauende im „Barra Parque Olimpico“, die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik. In diese geht Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden als fünffache Titelverteidigerin.