RSG: WM in Rio: Die Jagd auf Medaillen ist eröffnet
Anastasia Simakova Foto: Eva Herschmann

Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova vom TSV Schmiden starten in die Gymnastik-WM in Rio.

Fast zwölf Stunden hat der Flug von Frankfurt nach Rio de Janeiro gedauert. Am Montag früh um 4.55 Uhr Ortszeit ist die deutsche Delegation in Brasilien gelandet. An diesem Mittwoch beginnen in der Arena Carioca, einer modernen Mehrzweckhalle mit Platz für etwa 12 000 Zuschauende im „Barra Parque Olimpico“, die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik. In diese geht Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden als fünffache Titelverteidigerin.

 

In Kienbaum den letzten Schliff geholt

Für die finale Vorbereitung sind Darja Varfolomeev, Anastasia Simakova, die Juniorinnen-Weltmeisterin von 2019 mit dem Reifen, für die es die ersten Weltmeisterschaften in der Meisterklasse sind, sowie die Nationalgruppe nach Kienbaum gereist. Im Olympischen Trainingszentrum in Brandenburg haben sich die Einzelgymnastinnen vom TSV Schmiden sowie die am Stützpunkt trainierende Nationalgruppe mit Helena Ripken, Anja Kosan, Emilia Wickert, Anna-Maria Shatokhin, Olivia Falk und Melanie Dargel den letzten Schliff geholt.

So viele Einzelymnastinnen wie nie

Die letzte Trainingsphase sei für alle gut und verletzungsfrei gelaufen, sagt Sina Maier, Schmidens Standortmanagerin. Die Trainerinnen, Yuliya Raskina, die für die Einzelgymnastinnen verantwortlich ist, und Camilla Pfeffer für die Gruppe, seien zufrieden mit der Formkurve vor dem sportlichen Höhepunkt in diesem Jahr. Für diesen sind mit 102 Teilnehmerinnen so viele Einzelgymnastinnen wie noch nie gemeldet. Außerdem wetteifern 33 Gruppen.

Seit Mitte Juni gilt die ganze Konzentration dem Sport

Bei den Weltmeisterschaften in Valencia vor zwei Jahren war Darja Varfolomeev die große Sensation geglückt. Die damals 16-jährige TSV-Gymnastin gewann Gold im Mehrkampf und in allen vier Gerätefinals. Im Jahr darauf krönte sie das Ganze mit dem Olympiasieg in Paris. Seitdem ist Darja Varfolomeev der Star der Gymnastikszene und auch abseits des Teppichs gefragt. Nachdem sie in der ersten Jahreshälfte wegen der Abschlussprüfungen an der Schule und dem Training im Stützpunkt doppelt belastet war, konzentriert sich die 18-Jährige seit Mitte Juni voll und ganz auf ihren Sport. Dennoch erwartet niemand, dass sie ihren Triumph von vor zwei Jahren in Spanien eins zu eins wiederholt. „Wenn sie, wie in den vergangenen Jahren, ihre besten Leistungen zum Saisonhöhepunkt abliefert, ist alles gut“, sagt Sina Maier – schon mit Blick auf die Heim-Weltmeisterschaften im August 2026 in Frankfurt.

Mehrkampffinale am Freitag

Los geht es für Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova an diesem Mittwoch mit der Qualifikation mit den Geräten Reifen und Ball, am Donnerstag sind Keulen und Band an der Reihe. Das Mehrkampffinale wird am Freitag geturnt, die Gerätefinals am Sonntag. Die Nationalgruppe steigt am Samstag in die Qualifikationen mit fünf Bändern sowie drei Bällen und zwei Reifen ein, die Finals sind ebenfalls am Sonntag.

 