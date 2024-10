RSG: TSV Schmiden: Titelverteidigung ist gescheitert

1 Anastasia Simakova war in Japan für den TSV Schmiden im Einsatz. Foto: Eva Herschmann

Der TSV Schmiden belegt mit Anastasia Simakova, Lada Pusch und Alisa Datsenko beim Aeon-Cup in Japan, den inoffiziellen Vereins-Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik, den sechsten Platz.











Link kopiert



Der Aeon-Cup in der Rhythmischen Sportgymnastik ist ein Einladungsturnier in Tokio, der als inoffizielle „Vereins-Weltmeisterschaft“ gilt. 2023 holte der TSV Schmiden den Titel – mit Darja Varfolomeev, Margarita Kolosov und Lada Pusch, die damals noch Juniorin war. Bei der Neuauflage am Wochenende turnten Anastasia Simakova und Lada Pusch in der Meisterklasse und Alisa Datsenko beim Nachwuchs – und belegten den sechsten Platz. Den Titel gewann der Club Burlo/Pacific aus den USA (373,750 Punkte) vor der Deriugina School aus der Ukraine (372,300) und der Gimnastica Fabriano aus Italien (368,200), für die Sofia Raffaeli, die Bronzemedaillengewinnerin von den Olympischen Spielen in Paris, am Start war.