Das Gymnastik-Team des TSV Schmiden mit Olympiasiegerin Darja Varfolomeev verteidigt erneut den Titel als deutscher Vereinsmeister.
Schon seit 2022 steht der große silberne Meisterpokal für alle sichtbar im Eingangsbereich des Bundesstützpunkts für Rhythmische Sportgymnastik in Schmiden – und er wird für mindestens weitere zwölf Monate dort bleiben. Die Gymnastinnen des TSV Schmiden haben zum vierten Mal in Folge den nationalen Titel gewonnen und das recht souverän. Im Finale der Deutschen Turnliga (DTL) besiegten sie am vergangenen Samstag in der heimischen 1-2-3-Sporthalle das Team vom TSV Bayer 04 Leverkusen mit 18:9 Scorepunkten. Den Kampf um den dritten Platz gewann das Team von Bremen 1960 mit 14:11 gegen den TB Oppau.