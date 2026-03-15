Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden gewinnt beim Heimturnier „Gymnastik International“ mit Reifen und Keulen. Lada Pusch siegt mit dem Ball, Viktoria Steinfeld zudem mit dem Band.
Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin hat sich rar gemacht und dennoch alle überstrahlt. Nur mit zwei Geräten, dem Reifen und den Keulen, ist Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden beim Heimturnier „Gymnastik International“ in der 1-2-3-Sporthalle am Wochenende aufgetreten – und hat beide Gerätefinals gewonnen. Ihre Vereins- und Trainingsgefährtinnen sprangen in die Bresche: Lada Pusch siegte im Finale mit dem Ball, Viktoria Steinfeld im Finale mit dem Band.