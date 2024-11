RSG, Deutsche Turnliga, Finale: TSV Schmiden: Klarer Sieg für die Favoritinnen

1 Darja Varfolomeev ist mit dem TSV Schmiden deutscher Vereinsmeister. Foto: /Eva Herschmann

Die Gymnastinnen des TSV Schmiden holen den dritten deutschen Vereinsmeistertitel in Folge. Das Team um Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev schlägt Bayer 04 Leverkusen mit 28:2 Punkten.











Beim letzten Gerät war Darja Varfolomeev nur noch Zuschauerin. Bereits bevor Margarita Kolosov eine solide Übung mit dem Band präsentierte, stand aber fest, dass es die Gymnastinnen des TSV Schmiden wieder geschafft hatten. Der Vereinsmeister der Jahre 2022 und 2023 hat am Samstag in der ausverkauften 1-2-3-Halle in Schmiden mit großem Vorsprung seinen dritten Titel in Folge gewonnen. Das Team um Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev, die mit Ball und Keulen antrat, besiegte im Finale der Deutschen Turnliga (DTL) die Gymnastinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen deutlich mit 28:2 Punkten. Den Kampf um Platz drei gewann Eintracht Frankfurt gegen den Berliner TSC ebenfalls deutlich mit 24:3 (12:0), die Hauptstädterinnen standen damit zum ersten Mal als Dritte auf dem Siegertreppchen.