Royals ziehen nicht in Buckingham-Palast: König Charles III. hat 12,9 Millionen Pfund Steuern gezahlt

Als erster britischer Monarch hat König Charles III. seine privaten Finanzen öffentlich gemacht. Er hat für den Zeitraum 2024-2025 umgerechnet rund 15 Millionen Euro an Steuern gezahlt. Außerdem wird bekannt, dass er und Camilla nicht in den Buckingham-Palast ziehen werden.
Was früher wohl undenkbar gewesen wäre, hat König Charles III. (77) jetzt umgesetzt. Als erster britischer Monarch hat er seine persönlichen Finanzen offengelegt. Charles hat laut der BBC für den Zeitraum 2024-2025 Steuern in Höhe von 12,9 Millionen Pfund gezahlt. Umgerechnet entspricht dies aktuell fast 15 Millionen Euro.