Royals vor Ort: William und Kate besuchen Frauen-Rugby-WM

Prinz William hat an diesem Samstag im englischen Exeter seine Unterstützung für das Rugby-Frauenteam aus Wales bei der WM gezeigt. Seine Ehefrau besuchte ein WM-Spiel an anderer Stelle.
Prinz William (43) hat erneut seine Begeisterung für den Mannschaftssport gezeigt und dafür am Samstag der englischen Stadt Exeter einen Besuch abgestattet. "Heute in Exeter, um Wales bei der Rugby-Weltmeisterschaft der Frauen gegen Fidschi zu unterstützen", hieß es in einem X-Beitrag auf dem offiziellen Account "The Prince and Princess of Wales". William ist der Schirmherr der Welsh Rugby Union und unterstützt das Team häufig bei Spielen von der Tribüne aus.