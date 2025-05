Die Amtseinführung des neuen Papstes Leo XIV. hat zahlreiche Staatsoberhäupter und Monarchen in die ewige Stadt Rom gelockt.

Auch viele Royals wohnten der feierlichen Einführung des 267. Papstes bei. So waren König Felipe und Königin Letizia von Spanien angereist sowie König Philippe und Königin Mathilde von Belgien. Beide Königinnen hatten sich für die Amtseinführung des neuen Papstes ganz in Weiß gekleidet und mit einem weißen Schleier geschmückt. Auch Charlene von Monaco, natürlich in Begleitung von Fürst Albert, hatte sich für die Farbe der Unschuld und einen passenden Schleier entschieden. Diese drei Royals stammen auch katholischen Königshäusern und haben das "Privilège du blanc" (Dt.: "Das Privileg der weißen Farbe").

Königin Maxima der Niederlande erschien dagegen in einem komplett schwarzen Ensemble, inklusive schwarzem Schleier. Sie kam in Begleitung von Ministerpräsident Dick Schoof. Auch Kronprinzessin Victoria erschien in Schwarz. Das englische Königshaus wurde durch Prinz Edward repräsentiert.

Donald Trump ist nicht gekommen

Zahlreiche Politiker hatten ebenfalls an der Amtseinführung des neuen Papstes teilgenommen. Aus Italien waren der italienische Präsident Sergio Mattarella und Regierungschefin Giorgia Meloni anwesend. Aus dem Heimatland des Papstes kamen US-Vizepräsident James D. Vance und US-Außenminister Marco Antonio Rubio - US-Präsident Donald Trump ist nicht nach Rom gereist. Auch eine 14-köpfige Delegation aus Peru war anwesend, angeführt von Staatspräsidentin Dina Ercilia Boluarte Zegarra. In Peru hatte Robert Francis Prevost acht Jahre lang als Bischof gewirkt, weshalb er auch die peruanische Staatsbürgerschaft besitzt.

Aus Deutschland sind Bundeskanzler Friedrich Merz samt Frau, Vize-Kanzler Lars Klingbeil, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger angereist. Die Europäische Union wird unter anderem durch Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen vertreten, die in Begleitung ihres Ehemannes kam.

Auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ist für die Amtseinführung nach Rom gekommen. Hochrangige Regierungsvertreter aus Moskau waren nicht angekündigt, lediglich Kulturministerin Olga Ljubimowa sollte nach Italien reisen.