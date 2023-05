Die Einladungskarten für die Krönung von Charles waren begehrt: In der Westminster Abbey nehmen am Samstag zahlreiche internationale Royals und Staatsoberhäupter Platz. Sie sind dabei...

Die letzten Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey laufen. Geladen sind mehr als 2.200 Personen, darunter die Mitglieder der königlichen Familie, Vertreter aus über 200 Ländern und etwa 100 Staatsoberhäupter.

Fehlen wird bei der Krönung Herzogin Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry bleibt mit den Kindern des Paares, Archie und Lilibet, in Kalifornien. Und auch US-Präsident Joe Biden reist nicht nach London. Er schickt First Lady Jill Biden. Viele andere prominente Persönlichkeiten sind mit ihr vor Ort...

Die Königsfamilie

Fast die gesamte Royal Family wird in der Kathedrale sein - darunter der in die USA ausgewanderte Prinz Harry. Selbst die jüngsten Familienmitglieder wie Prinz Louis sollen in die Westminster Abbey kommen. Was Louis' Eltern, Prinz William und Prinzessin Kate, vor eine Herausforderung stellen könnte. Der Fünfjährige ist für sein aufgewecktes Wesen bekannt. Prinz George, sein älterer Bruder, wird als Ehrenpage eine offizielle Rolle bei der Krönung seines Großvaters spielen. Der Neunjährige soll unter anderem die Robe des Königs tragen. Charles' Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward werden wohl mit ihren ganzen Familien vor Ort sein. Nur Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson hat keine Einladung erhalten.

Camillas Familie

Camillas Familie ist bei der Krönung wohl ebenfalls anwesend. Einige ihrer Enkelkinder werden zum ersten Mal im Rampenlicht erscheinen. Drei Enkelsöhne der Königin, die dreizehnjährigen Zwillinge Gus und Louis Lopes und der gleichaltrige Freddy Parker Bowles sowie ihr Großneffe Arthur Elliot (10) sind ihre Ehrenpagen. Genau wie Charles hat Camilla zwei Kinder aus einer vorangegangenen Ehe: Tom Parker Bowles und Laura Lopes stammen aus ihrer Beziehung mit Andrew Parker Bowles, der ebenfalls zur Krönung eingeladen sein soll. Außerdem wird Camillas Schwester Annabel Elliot die Königin bei der Krönungszeremonie unterstützen, heißt es.

Internationale Royals

Charles hat Mitglieder ausländischer Königsfamilien zur Krönung eingeladen - und damit mit einer Jahrhunderte alten Tradition gebrochen. Eine Krönung galt bisher in Großbritannien als heilige Zeremonie zwischen Monarch und Volk. Nun erscheinen zahlreiche gekrönte Häupter in London: Aus Schweden kommen König Carl Gustaf und seine Tochter, Kronprinzessin Victoria. Aus Dänemark haben Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary zugesagt. König Felipe von Spanien und Königin Letizia reisen spanischen Medienberichten zufolge ebenfalls zur Krönung. Fürst Albert von Monaco und seine Gattin Charlène werden ebenso erwartet wie unter anderem Kronprinz Haakon von Norwegen und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit, König Willem-Alexander der Niederlande und seine Frau Königin Máxima und König Philippe und Königin Mathilde von Belgien. Aus Japan reisen Kronprinz Fumihito und Kronprinzessin Kiko an.

Politische Stars

Neben First Lady Jill Biden werden auch zahlreiche Vertreter aus der internationalen Politik und sehr viele Staatsoberhäupter wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Abbey zu sehen sein. Als Vertreter der Bundesrepublik wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an dem Gottesdienst teilnehmen. Der australische Premierminister Anthony Albanese, der neuseeländische Premierminister Chris Hipkins und der kanadische Premierminister Justin Trudeau sind ebenfalls eingeladen. Die EU soll angeblich durch Ursula von der Leyen, Roberta Metsola und Charles Michel vertreten sein. Zu den anwesenden britischen Politikern gehört der Premierminister Rishi Sunak, zudem wird erwartet, dass auch die ehemaligen Premierminister eingeladen wurden: Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair und John Major.

Promis

Zu den geladenen Promis aus der Entertainmentbranche gehören die Moderatoren Anthony McPartlin und Declan Donnelly, Sänger Lionel Richie oder der Chef der britischen "Vogue" Edward Enninful. Spekuliert wird zudem unter anderem über die Teilnahme von David und Victoria Beckham, Stella McCartney oder "Mr. Bean" Rowan Atkinson. Einen größeren Starauflauf wird es dann noch am Sonntag geben, wenn am Tag nach dem Gottesdienst das große Krönungskonzert vor dem Schloss Windsor stattfindet.