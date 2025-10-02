Prinz William und Prinzessin Kate sind in Gedanken bei den Opfern eines "schrecklichen Angriffs" vor einer Synagoge in Manchester und deren Familien.
Bei einem Angriff vor einer Synagoge in Manchester sind drei Menschen getötet und mehrere weitere Personen schwer verletzt worden - darunter der Täter, der von der Polizei erschossen wurde. Der Mann war mit einem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren und hatte einen Wachmann mit einem Messer verletzt. In einer persönlichen Nachricht haben sich Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) wenige Stunden nach dem Angriff zu Wort gemeldet.