Royals: Prinzessin Kate plant großen Auftritt mit der ganzen Familie

Prinzessin Kate (43) könnte schon bald einen öffentlichen Auftritt mit ihrer ganzen Familie absolvieren. Gemeinsam mit Prinz William (42), den gemeinsamen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) sowie König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) wird sich Kate laut "Daily Mirror" auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zeigen. Weitere Familienmitglieder wie Prinzessin Anne (74) sind ebenfalls angekündigt.

Vier Gedenktage für ein historisches Ereignis

Anlass ist der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Der sogenannte VE-Day oder "Victory in Europe"-Day erinnert an den 8. Mai 1945. Um den Tag herum soll es in Großbritannien vier Gedenktage geben. Die Feierlichkeiten sollen am 5. Mai beginnen und zunächst mit dem Auftritt der Royals zelebriert werden.

"Seine Majestät möchte seine Familie und das Land zu Ehren der britischen Kriegstoten zusammenbringen und das Gemeinschaftsgefühl wiederbeleben, das mit den Feierlichkeiten zum VE-Day einherging", erklärte eine Quelle dem "Daily Mirror".

Die britischen Royals werden demnach einer Militärprozession von Whitehall zum Buckingham-Palast beiwohnen. Im Anschluss ist ein Vorbeiflug aktueller und historischer Flugzeuge sowie eine Red-Arrows-Flugshow im Zentrum Londons geplant. Die Parade führt am Balkon des Buckingham-Palasts vorbei, auf dem Premierminister Winston Churchill (1874-1965) am 8. Mai 1945 in Anwesenheit der königlichen Familie seine Rede zum Sieg in Europa hielt.

Für die Royals stehen in der Zeit von Ende April bis Anfang Mai zuvor noch andere wichtige Familientermine an: Am 23. April feiert Prinz Louis seinen siebten Geburtstag, am 2. Mai wird seine Schwester zehn Jahre alt.

Kate, deren Krebs in Remission ist, war zuletzt vermehrt zu öffentlichen Verpflichtungen zurückgekehrt.