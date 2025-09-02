Royals: Prinz William und Prinzessin Kate melden sich zurück

Der Sommerurlaub für Prinz William und Prinzessin Kate ist offenbar vorbei. Noch in dieser Woche soll das royale Paar einen ersten Auftritt in einem Museum wahrnehmen.
Die royale Sommerpause ist für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) offenbar beendet. Der erste offizielle Auftritt der beiden soll laut "Hello!"-Magazin am kommenden Donnerstag stattfinden. Dem Bericht zufolge steht für den Thronfolger und seine Ehefrau ein Besuch des "Natural History Museum" in London an. Die Prinzessin ist die Schirmherrin der Einrichtung.