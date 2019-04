1 Haben jetzt einen gemeinsamen Instagram-Account: Prinz Harry und Frau Meghan. Foto: PA Wire

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben jetzt einen eigenen Instagram-Account. Am Dienstag postete das royale Paar die ersten Fotos.

London - Der britische Prinz Harry (34) und seine Frau Meghan sind ab sofort gemeinsam als Royals auf Instagram. Am Dienstag ging das offizielle Profil des Herzogs und der Herzogin von Sussex auf der Plattform an den Start. Zu einer Fotoreihe hinterließ das Paar eine Mitteilung, in der es die Profilbesucher willkommen heißt. Weiter heißt es dort: „Wir freuen uns darauf, die Arbeit, die uns antreibt, die Dinge, die wir unterstützen, wichtige Bekanntmachungen und die Möglichkeit, wichtigen Angelegenheiten Aufmerksamkeit zu verleihen, zu teilen.“ Bislang hatten Harry und Meghan (37) sich einen Instagram-Auftritt mit Prinz William und seiner Frau Kate geteilt.

Einer wichtigen Bekanntmachung fiebern Fans des britischen Königshauses auf jeden Fall entgegen: Jener über die Geburt von Harrys und Meghans erstem Kind. Mit der Ankunft von „Baby Sussex“ wird in den kommenden Wochen gerechnet.