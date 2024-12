Lange war Prinzessin Kate aufgrund ihrer Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit verschwunden. Auch seit sie ihre Chemotherapie beendet hat, hält der Palast ihre öffentlichen Auftritte im Rahmen.

An diesem Dienstag stand für das britische Königshaus jedoch ein wichtiger Termin an, bei dem auch die Prinzessin anwesend war. Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, kam gemeinsam mit Sheikha Jawaher, der ersten seiner drei Frauen, zum Staatsbesuch nach London.

Für Prinzessin Kate und Prinz William als Thronfolger war der Besuch der Katarer ein Pflichttermin. Gemeinsam begrüßte das Paar die Gäste nach einer offiziellen Zeremonie der Ehrengarde, die sie in einer Kutsche begleiteten.

Prinzessin Kate und Prinz William in einer Kutsche während der Zeremonie der Ehrengarde. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Chris Jackson

Auch König Charles III. (76) begrüßte den Emir Tamim bin Hamad Al Thani und dessen Gattin Scheicha Jawaher auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade. Anschließend ging es mit Kutschen zum nahe gelegenen Buckingham-Palast.

Dort wartete Charles’ Ehefrau Camilla auf die Gäste zum Lunch. Die 77-Jährige verzichtete auf den Empfang im Freien wegen der Nachwirkungen einer kürzlich aufgetretenen viralen Brustinfektion, wie der Palast zuvor mitgeteilt hatte.

Bei ihrer Erkrankung habe es sich um „eine Form der Lungenentzündung“ gehandelt, sagte Camilla der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge bei dem Termin. Diese sei aber ausgeheilt. Die Königin hatte zuletzt mehrere Termine abgesagt.

Bankett ohne Kate

Wie der Kensington Palace vorab mitteilte, wird Prinzessin Kate beim Staatsbankett am Abend nicht mehr dabei sein. Prinz William werde dann allein erwartet. Bereits vor zwei Wochen war Prinz William ohne seine Frau beim Diplomatenempfang im Buckingham Palace erschienen.

Normalerweise ist Prinzessin Kate der unangefochtene Mittelpunkt jedes öffentlichen Events der königlichen Familie – nicht zuletzt wegen ihrer spektakulären Auftritte. Nun hält sich die Prinzessin offenbar an den Rat ihrer Ärzte, sich noch zurückzuhalten und auf ihre Gesundheit zu achten.

Weiterer öffentlicher Termin noch im Dezember

Einen Termin, bei dem man die Prinzessin in diesem Jahr aber noch sehen wird, ist das Weihnachtskonzert, das am 6. Dezember in der Westminster Abbey aufgezeichnet und an Weihnachten ausgestrahlt wird. Das teilte der Kensington Palace vorab mit.

Der Emir und seine Ehefrau waren am Vortag in London eingetroffen. Der offizielle Staatsbesuch dauert zwei Tage und führt den Herrscher auch in die Militärakademie Sandhurst, deren Absolvent er ist.

Impressionen des Aufritts der Prinzessin beim Empfang des Emirs von Katar am Dienstag finden Sie in der Bildergalerie.