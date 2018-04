Royals Herzogin Kate bringt Jungen zur Welt

Von red/AFP 23. April 2018 - 14:30 Uhr

Seit dem Montagmorgen befindet sich seit dem Montag in einem Krankenhaus in Paddington. Foto: dpa

Herzogin Kate und Prinz William haben ihr drittes Kind. Kate hat am Montag einen Jungen zur Welt gebracht.

London - Die britische Herzogin Kate hat einen Sohn zur Welt gebracht. Der Junge sei ohne Probleme um 11.01 Uhr (12.01 Uhr MESZ) geboren worden, teilte der Kensington-Palast am Montag in London mit. Mutter und Kind seien wohlauf. Der Name des kleinen Prinzen wurde zunächst nicht bekannt gegeben - wohl aber sein Gewicht von 3,8 Kilogramm.

Für Kate und ihren Ehemann Prinz William ist es das dritte Kind nach dem inzwischen viereinhalbjährigen George und der fast dreijährigen Charlotte. Er ist die Nummer Fünf in der britischen Thronfolge nach seinem Großvater Charles, seinem Vater und seinen Geschwistern. Die 36-jährige Kate war nach Palast-Angaben am Morgen mit Wehen ins St. Mary’s Krankenhaus in der britischen Hauptstadt gebracht worden.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23. April 2018

Die Geburt des kleinen Prinzen hat die Reihenfolge in der britischen Thronfolge verändert. Prinz Harry belegt nun Rang sechs. Rang eins nimmt weiter Prinz Charles (69) ein. Er ist der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. (92). An zweiter Stelle steht Charles’ ältester Sohn William (35). Ihm folgen seine Kinder George (4), Charlotte (2) und der jetzt geborene Junge auf den Plätzen drei, vier und fünf.