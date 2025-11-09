Royals gedenken der Kriegsgefallenen: Prinz George zum ersten Mal beim Festival of Remembrance

Prinz George hat seine Mutter Kate sowie König Charles und Königin Camilla zum Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall begleitet. Für den Zwölfjährigen war es der erste Auftritt bei der bedeutenden Gedenkveranstaltung.

Prinz George hat am Samstag seine erste Teilnahme beim traditionellen Festival of Remembrance absolviert. Der zwölfjährige Thronfolger begleitete seine Mutter, Prinzessin Kate, sowie König Charles III. und Königin Camilla zur bedeutenden Gedenkveranstaltung in der Londoner Royal Albert Hall.

Das jährliche Event, organisiert von der Royal British Legion, markierte in diesem Jahr den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Zudem wurden 25 Jahre seit dem Ende des jahrzehntelangen Verbots homosexueller Menschen im Militärdienst begangen, wie die BBC berichtet. Die Veranstaltung reflektierte die Diskriminierung, die LGBTQ-Angehörige der Streitkräfte erfahren mussten.

Erstmals in der Royal Albert Hall

George saß neben seiner Mutter Kate, die eine handgefertigte Mohnblume aus Seide, Glas und anderen natürlichen Materialien trug. Für den ältesten Sohn des Prinzenpaares stellte die Teilnahme einen wichtigen Schritt in seiner zunehmend öffentlichen Rolle dar. Bereits im Mai hatte sich George bei einer Tee-Party im Buckingham Palast zum Auftakt der VE-Day-Feierlichkeiten mit Veteranen unterhalten, die das Interesse und höfliche Zuhören Georges später lobend erwähnten.

Prinz William fehlte bei der Zeremonie, da er aus Brasilien zurückkehrte, wo er seinen Earthshot Prize verliehen und beim COP30-Klimagipfel eine Rede gehalten hatte. Auch Prinzessin Anne und ihr Ehemann, Vizeadmiral Sir Timothy Laurence, waren nicht anwesend - sie befanden sich in Australien, um das hundertjährige Bestehen des Royal Australia Corps of Signals zu feiern.

Musikalische Höhepunkte und Würdigung

Die Veranstaltung, die in Großbritannien auch live übertragen wird, wurde von Schauspielerin Hannah Waddingham moderiert. Zu den musikalischen Darbietungen gehörten Auftritte von Sir Rod Stewart und Sam Ryder, begleitet von Militärbands wie den RAF Squadronaires.

Am heutigen Remembrance Sunday wird König Charles die Nation durch zwei Schweigeminuten führen, um derer zu gedenken, die in den beiden Weltkriegen und anderen Konflikten ihr Leben verloren haben. Bei der nationalen Gedenkfeier am Cenotaph im Zentrum Londons werden rund 10.000 Veteranen der Streitkräfte am Vorbeimarsch der Royal British Legion teilnehmen, zusammen mit etwa 20 Veteranen des Zweiten Weltkriegs.