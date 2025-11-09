Royals gedenken der Kriegsgefallenen: Prinz George zum ersten Mal beim Festival of Remembrance

Prinz George hat seine Mutter Kate sowie König Charles und Königin Camilla zum Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall begleitet. Für den Zwölfjährigen war es der erste Auftritt bei der bedeutenden Gedenkveranstaltung.
