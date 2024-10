Royals auf Staatsbesuch: König Charles III. und Königin Camilla setzen Indopazifik-Reise fort

Der britische König Charles III. hat seine erste große Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose fortgesetzt. Charles und seine Frau Camilla landeten am Mittwoch im Pazifikstaat Samoa, wo am Freitag der Gipfel der Commonwealth-Staaten stattfindet. Zu dem Treffen der 56 Mitgliedsstaaten werden etwa 3000 Delegierte erwartet. Das britische Königspaar hatte zuvor Australien besucht.

Der Commonwealth spiele eine „bedeutende Rolle“ auf der Weltbühne, hatte Charles am Montag in Canberra gesagt. Die Staatengruppe verfüge über „die Vielfalt, um die Probleme der Welt zu verstehen, und über die Geisteskraft, praktische Lösungen zu formulieren“, betonte er.

Klimawandel ist ein Thema des Gipfels

Es ist das erste Mal, dass das Commonwealth-Treffen in einem Pazifikstaat stattfindet. Der Klimawandel und der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels wird eines der zentralen Themen des Gipfels sein. Der Südpazifik gehört zu den am schlimmsten vom Klimawandel betroffenen Regionen. Zahlreiche Ortschaften mussten bereits in höhere Gegenden umgesiedelt werden, weil die Küstenabschnitte gefährdet sind. In Samoa leben 70 Prozent der Bevölkerung in Küstennähe.

Kritiker sehen im Commonwealth ein Überbleibsel des britischen Kolonialreichs. Commonwealth-Generalsekretärin Patricia Scotland beschrieb ihre Organisation hingegen als eine solidarische Staatengruppe, die sich gegenseitig helfe, die Zukunft zu meistern. „Wir können gemeinsam schwimmen oder einzeln untergehen“, sagte sie. Zu den jüngsten Mitgliedern des Commonwealth zählen seit 2022 Gabun und Togo, zwei frühere französische Kolonien.