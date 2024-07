Royales Sportevent: Königin Camilla: Liebevoller Auftritt mit Ex-Mann Andrew in Ascot

1 Königin Camilla mit ihrem Ex-Mann Andrew Parker Bowles in Ascot Foto: imago/i Images / i-Images

Zu dem traditionsreichen Pferderennen "King George VI and Queen Elizabeth Stakes" in Ascot kam Königin Camilla ohne ihren Gatten Charles. Dort begrüßte sie ihr Ex-Mann Andrew Parker Bowles mit liebevollen Küsschen.











Link kopiert



Die "King George VI and Queen Elizabeth Stakes" auf der edlen Pferderennbahn Ascot in der Nähe der königlichen Residenz Schloss Windsor zählen zu den exklusivsten Sportevents Großbritanniens. Zu ihren Lebzeiten war das Pferderennen ein fester Bestandteil im Terminkalender von Königin Elisabeth II. (1926-2022), auch König Charles (75) und Königin Camilla (77) waren in den letzten Jahren regelmäßig bei der Veranstaltung zugegen.