Royales Erbstück zum Stadtjubiläum: Kronprinzessin Amalia bezaubert in historischem Federnkleid

Bei Amsterdams 750. Stadtjubiläum zeigte sich Kronprinzessin Amalia in einem besonderen Hingucker: dem legendären grünen Federnkleid ihrer Großmutter Beatrix. Ihre Mutter Maxima hatte die glamouröse Robe bereits 2014 aus dem royalen Archiv geholt - nun trägt die 21-Jährige das Mode-Erbstück.
Amsterdam feierte am Montag sein 750. Stadtjubiläum - und die niederländischen Royals ließen sich die Feier nicht entgehen. König Willem-Alexander (58), Königin Máxima (54) und Thronfolgerin Prinzessin Amalia (21) besuchten ein festliches Konzert im Van Gogh Museum. Auf der Bühne sorgten Stars wie Bente, Remy van Kesteren, Maan und Willeke Alberti für Stimmung. Die wahre Show spielte sich aber im Publikum ab.