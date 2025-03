Bei ihrem offiziellen Besuch in Nordirland haben König Charles III. und Königin Camilla verschiedene Einrichtungen in Belfast besucht. Der Monarch dankte dabei der Polizei für ihren Einsatz und beide Royals bewunderten lokale Kunst in der Altstadt. Zudem wartete ein Whisky-Tasting auf die beiden.

König Charles III. (76) und Ehefrau Königin Camilla (77) haben am Mittwoch Belfast besucht. Das Königspaar absolvierte einen vollgepackten Terminkalender in der nordirischen Hauptstadt.

Ihr erster Halt war die mehrfach ausgezeichnete Commercial Court im Herzen der Stadt, die 2022 zur schönsten Straße Nordirlands gekürt wurde. Dort wurden sie laut BBC vom Belfaster Bürgermeister Micky Murray, Stadtratsmitglied Fiona McAteer sowie dem Parlamentsabgeordneten John Finucane herzlich empfangen.

In der Altstadtgasse erlebten die Royals nordirische Kultur hautnah. Sie besuchten die Sea Holly Gallery, wo sie Portraits lokaler Musiker und Künstler betrachteten. Die Ausstellung bot dem Königspaar die Gelegenheit, mit Kreativen ins Gespräch zu kommen. Während ihres Rundgangs durch die Stadt nutzten die Royals auch die Gelegenheit, mit Geschäftsinhabern, Stadtführern und Floristen aus der Region zu sprechen und sich über deren Erfahrungen und Herausforderungen zu informieren.

Halt am Whisky-Shop

Willie Jack, ein bekanntes Gesicht der Belfaster Gastronomieszene, führte das Paar durch die Gegend. Dabei kam es auch zu einem Besuch im Whisky-Shop "The Friend at Hand ", wo Charles und Camilla zu einer Verkostung eingeladen wurden. Bilder zeigen, wie die beiden erst anstoßen und sich dann einen Schluck genehmigen. Charles, bekennender Whisky-Fan, bezeichnete den angebotenen laut "The Daily Telegraph" als "sehr gut", während Camilla über die Stärke des Whiskys lachen musste.

König Charles besuchte alleine zudem den Newforge-Sportkomplex, eine Einrichtung mit enger Verbindung zur nordirischen Polizei PSNI. Dort überreichte er eine Teamauszeichnung und richtete gemäß BBC Worte an die versammelten Polizeibeamten: "Es ist so beruhigend zu wissen, dass Sie da sind. Meine Gelegenheit heute ist, Ihnen für all Ihren Dienst zu danken. Ich nehme nicht als selbstverständlich hin, was Sie tun." Königin Camilla stattete währenddessen dem Atlas Women's Centre in Lisburn einen Besuch ab. Die Einrichtung bietet Frauen wichtige Unterstützung durch verschiedene Trainings- und Lernprogramme an und steht exemplarisch für Camillas langjähriges Engagement für Frauenrechte und -förderung.