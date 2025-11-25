Royaler Tropfen zum Fest: König Charles bringt englischen Whisky für 100 Pfund heraus

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bringt König Charles III. seinen eigenen englischen Single Malt Whisky auf den Markt. Der edle Tropfen vom Highgrove Estate kostet stolze 100 Pfund pro Flasche und kann bereits vorbestellt werden. Die Gerste dafür wächst in Gloucestershire.

Whisky-Kenner dürften überrascht sein: König Charles III. (77) verkauft ab Anfang Dezember seinen eigenen englischen Single Malt. Der "Highgrove Evergreen English Single Malt Whisky" kommt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Handel und kostet stattliche 100 Pfund (umgerechnet etwa 114 Euro) pro Flasche. Wie "Mail Online" weiter meldet, sind Vorbestellungen bereits möglich, die offizielle Markteinführung ist für den 4. Dezember geplant.

Das Besondere an dem royalen Tropfen: Die verwendete Plumage Archer Gerste stammt direkt vom Highgrove Estate des Königs in Gloucestershire. Für die Herstellung arbeitet das königliche Anwesen mit der Cotswolds Distillery zusammen. Der Whisky reift in einer exklusiven Kombination aus Bourbon- und STR-Rotweinfässern.

Geschmacksnoten mit Honig und Beeren

Das Ergebnis wird als "reichhaltiger und raffinierter Tropfen mit Schichten von Obstgartenfrüchten, honighaltigem Malz und subtilen Noten von roten Beeren und Gewürzen" beschrieben. Mit 46 Prozent Alkoholgehalt bietet der Whisky demnach in der Nase Aromen von Honig und Obstgartenfrüchten, am Gaumen kommen rote Beeren, geröstete Eiche und sanfte Gewürze durch.

Die Präsentation ist ebenfalls royal: Der Whisky wird in einer kunstvoll illustrierten Geschenkbox verkauft, die ein Gemälde von Charles höchstpersönlich zeigt. Das Werk trägt den Titel "Highgrove House, a view from the Wildflower Meadow" und stammt aus der Hand des Königs.

Nicht der erste königliche Whisky

Liebhaber königlicher Spirituosen können bereits seit längerem einen Balmoral Scotch im Estate Shop erwerben. Im Gegensatz zum neuen Highgrove-Whisky wird dieser allerdings nicht aus der Gerste des Königs hergestellt, sondern in der Royal Lochnagar Distillery produziert, die nur eine Meile von Schloss Balmoral in Schottland entfernt liegt.

Auf der Highgrove-Website sind zudem weitere Whiskys erhältlich: Ein traditioneller schottischer Whisky kostet dort 49,95 Pfund (etwa 57 Euro). Wer es noch exklusiver mag, kann einen Ballindalloch Speyside Single Malt Scotch Whisky für 375 Pfund (etwa 426 Euro) erstehen.

Wachsendes Vermögen des Monarchen

Der neue Whisky reiht sich in die wachsenden kommerziellen Aktivitäten des königlichen Haushalts ein. Wie die "Sunday Times Rich List" in diesem Jahr offenbarte, ist das Vermögen von König Charles im vergangenen Jahr um 30 Millionen Pfund (34 Mio. Euro) auf 640 Millionen Pfund (727 Mio. Euro) gestiegen. Damit ist er doppelt so vermögend wie seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022), deren Vermögen 2022 auf 370 Millionen Pfund (421 Mio. Euro) geschätzt wurde.