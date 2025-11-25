Royaler Tropfen zum Fest: König Charles bringt englischen Whisky für 100 Pfund heraus

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bringt König Charles III. seinen eigenen englischen Single Malt Whisky auf den Markt. Der edle Tropfen vom Highgrove Estate kostet stolze 100 Pfund pro Flasche und kann bereits vorbestellt werden. Die Gerste dafür wächst in Gloucestershire.
Whisky-Kenner dürften überrascht sein: König Charles III. (77) verkauft ab Anfang Dezember seinen eigenen englischen Single Malt. Der "Highgrove Evergreen English Single Malt Whisky" kommt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Handel und kostet stattliche 100 Pfund (umgerechnet etwa 114 Euro) pro Flasche. Wie "Mail Online" weiter meldet, sind Vorbestellungen bereits möglich, die offizielle Markteinführung ist für den 4. Dezember geplant.