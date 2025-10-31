König Charles hat seinem Bruder sämtliche Titel entzogen. Andrew Mountbatten Windsor muss die Royal Lodge verlassen und nach Sandringham umziehen. Experten betonen, dass die Angelegenheit jedoch noch lange nicht ausgestanden sei.
Der Buckingham-Palast hat am Donnerstagabend einen beispiellosen Schritt bekanntgegeben: König Charles (76) entzieht seinem jüngeren Bruder Andrew (65) sämtliche royale Titel. Der 65-Jährige wird künftig nur noch Andrew Mountbatten Windsor heißen und hat damit nach dem Herzogstitel nun auch seinen Prinzentitel los.