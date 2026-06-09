Royaler Lieblingslook: Königin Letizia strahlt in Pink

Königin Letizia setzte bei einem Stiftungstermin im Palast auf ein bewährtes Outfit. Das pinke Kleid von Hugo Boss hatte sie bereits bei mehreren früheren Anlässen getragen.
Königin Letizia (53) strahlt einmal mehr in Pink. Gemeinsam mit König Felipe VI. (58) leitete sie am Dienstag eine Ausschuss-Sitzung der "Prinzessin von Girona"-Stiftung. Für den Termin im Zarzuela-Palast in Madrid wählte sie ein altbewährtes Outfit aus ihrem Kleiderschrank: ein leuchtend pinkes Kleid von Hugo Boss mit Taillengürtel. Zu dem Dress mit V-Ausschnitt kombinierte sie Wedges mit pinken Bändern, die sich um ihre Knöchel legten.