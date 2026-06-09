Royaler Lieblingslook: Königin Letizia strahlt in Pink

Königin Letizia setzte bei einem Stiftungstermin im Palast auf ein bewährtes Outfit. Das pinke Kleid von Hugo Boss hatte sie bereits bei mehreren früheren Anlässen getragen.

Königin Letizia (53) strahlt einmal mehr in Pink. Gemeinsam mit König Felipe VI. (58) leitete sie am Dienstag eine Ausschuss-Sitzung der "Prinzessin von Girona"-Stiftung. Für den Termin im Zarzuela-Palast in Madrid wählte sie ein altbewährtes Outfit aus ihrem Kleiderschrank: ein leuchtend pinkes Kleid von Hugo Boss mit Taillengürtel. Zu dem Dress mit V-Ausschnitt kombinierte sie Wedges mit pinken Bändern, die sich um ihre Knöchel legten.

Das Kleid hatte sie unter anderem bereits im vergangenen Juli bei einer Sitzung der FAD-Jugendstiftung getragen. Auch 2021 kam das Dress schon zum Einsatz. 2022 kombinierte Letizia es sogar mit denselben Wedges, als sie die Madrider Buchmesse eröffnete.

Königspaar nimmt mehrere Termine wahr

König Felipe kam bei der Sitzung am Dienstag eine besondere Rolle zu. Er ist Ehrenpräsident der 2009 gegründeten Stiftung und nimmt diese Rolle stellvertretend für seine Tochter Prinzessin Leonor (20) wahr. Die Stiftung fördert vor allem junge Menschen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Unternehmertum.

Nach der Sitzung empfing das Königspaar zudem den Vorstand sowie den Wissenschaftsrat der "Lilly"-Stiftung anlässlich deren 25-jährigen Jubiläums, wie der Palast auf Instagram mitteilte. Die Stiftung wurde 2001 ins Leben gerufen, um die Entwicklung der Medizin zu fördern und die wissenschaftliche Forschung in Spanien voranzutreiben.

Felipe und Letizia treffen den Papst in Barcelona

Für das spanische Königspaar waren es die ersten Termine seit dem Empfang von Papst Leo XIV. am Samstag. Gemeinsam mit ihren Töchtern Leonor und Sofía (19) hatten König Felipe und Königin Letizia das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Auftakt seiner mehrtägigen Spanienreise in Madrid begrüßt.

Letizia trug dabei ein weißes Spitzenkleid mit ausgestelltem Schnitt - eine Farbe, die bei Papstbegegnungen nur wenigen katholischen Monarchinnen vorbehalten ist.

Am Sonntag zeigte sich das Königspaar zudem bei einer Messe des Papstes auf der Plaza de Cibeles. Für den 10. Juni ist ein weiteres Treffen in Barcelona vorgesehen, wo Leo XIV. in der Sagrada Familia einen Gottesdienst abhalten wird. Zum Abschluss seiner Reise soll Felipe den Papst am 12. Juni auf Teneriffa verabschieden.