Royaler Gast: Prinz William besucht Herzensprojekt von Mutter Diana

1 Prinz William (Mitte) bei seinem Besuch in Widnes. Foto: Imago images/i Images / Pool

Prinz William hat im englischen Widnes eine Wohltätigkeitsorganisation besucht, die seiner Mutter Prinzessin Diana sehr am Herzen lag und auch ihm viel bedeutet.











Prinz William (42) hat an diesem Mittwoch eine Einrichtung der Wohltätigkeitsorganisation "Child Bereavement UK" in Widnes, England besucht. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche in Trauerfällen sowie Eltern oder Familien, die um ein Kind trauern. William, der seine Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) im Alter von 15 Jahren verloren hat, erklärte laut "Daily Mail" in einer Rede bei seinem Besuch: "Manchmal ist das Schwierigste an der Trauer, die richtigen Worte für die eigenen Gefühle zu finden."