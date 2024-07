Royaler Familienzwist: Royal-Experten: Versöhnung mit Harry liegt in König Charles Händen

Lange Zeit galt der in die USA ausgewanderte Prinz Harry (39) als Hauptverantwortlicher für das zerrüttete Verhältnis zu seiner royalen Restfamilie in Großbritannien. Nach der Ausstrahlung der am Donnerstagabend (25. Juli) gezeigten ITV-Dokumentation "Tabloids on Trial" sehen einige Royal-Experten in einem möglichen Versöhnungsprozess den Ball nun aber vor allem auf der Seite seines Vaters König Charles III. (75).

Wie der "Independent" berichtete, machte Prinz Harry in der Doku deutlich, dass er derzeit nicht guten Gewissens mit seiner Frau Prinzessin Meghan (42) und seinen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) nach Großbritannien reisen könne. Grund dafür sei, dass die britische Regierung ihm aktuell keinen staatlich organisierten Polizeischutz mehr zusichere, da er kein aktiv arbeitendes Mitglied der britischen Königsfamilie mehr sei. Seine Klagen hiergegen wurden bislang abgewiesen.

Lesen Sie auch

Harrys Angst vor Attentat auf Meghan

Dazu sagte Prinz Harry: "Es ist noch immer gefährlich. Alles, was es braucht, ist einen einzelnen Akteur. Eine Person, die dieses Zeug liest, um auf das, was sie gelesen hat, zu reagieren. Und ob es ein Messer oder Säure ist, was auch immer es ist - es sind Dinge, die mir wirklich Sorgen bereiten. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückbringen werde."

In einem aktuellen Bericht des Magazins "Pagesix" ist zu entnehmen, dass König Charles und Königin Camilla (77) die abtrünnigen Royals mit ihren Kindern auch in diesem Jahr nicht zu einem gemeinsamen Urlaub in den schottischen Highlands eingeladen haben. Auch ein Wiedersehen anlässlich Prinz Harrys 40. Geburtstags am 15. September scheint zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

König Charles könnte Tür zur Versöhnung öffnen

In dem Bericht gibt "Pagesix" die Einschätzung mehrerer Royal-Experten wieder, die derzeit nur einen einzigen Weg zu einer baldigen Wiedervereinigung und Versöhnung der britischen Königsfamilie sehen. Einer dieser Insider äußerte sich dahingehend folgendermaßen: "König Charles kann Harry die Sicherheitsfreigabe geben, die er sich so verzweifelt wünscht. Als Monarch ist er der letzte Entscheidungsträger. So könnten sich Vater und Sohn wieder versöhnen".