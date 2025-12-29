Royaler Familienausflug vor Weihnachten: Prinzessin Kate überrascht Kinder mit Theaterbesuch

Kurz vor Weihnachten gönnte sich Prinzessin Kate einen entspannten Ausflug mit zwei ihrer Kinder. Gemeinsam mit Prinzessin Charlotte und Prinz Louis besuchte sie eine spektakuläre Weihnachtsshow - und sorgte für einen ganz besonderen Moment beim Gastgeber.
Nur zwei Tage vor dem großen Fest schnappte sich Prinzessin Kate (43) ihre beiden jüngeren Kinder für einen besonderen Nachmittag. Wie unter anderem "Hello!" berichtet, besuchte die Ehefrau von Prinz William (43) am 23. Dezember gemeinsam mit Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) eine Nachmittagsvorstellung der "Thursford Christmas Spectacular" in Norfolk.