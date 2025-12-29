Royaler Familienausflug vor Weihnachten: Prinzessin Kate überrascht Kinder mit Theaterbesuch

Kurz vor Weihnachten gönnte sich Prinzessin Kate einen entspannten Ausflug mit zwei ihrer Kinder. Gemeinsam mit Prinzessin Charlotte und Prinz Louis besuchte sie eine spektakuläre Weihnachtsshow - und sorgte für einen ganz besonderen Moment beim Gastgeber.

Nur zwei Tage vor dem großen Fest schnappte sich Prinzessin Kate (43) ihre beiden jüngeren Kinder für einen besonderen Nachmittag. Wie unter anderem "Hello!" berichtet, besuchte die Ehefrau von Prinz William (43) am 23. Dezember gemeinsam mit Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) eine Nachmittagsvorstellung der "Thursford Christmas Spectacular" in Norfolk.

Die Region ist den Royals bestens vertraut: Dort befindet sich nicht nur der Landsitz Sandringham, wo die königliche Familie traditionell Weihnachten verbringt, sondern auch Anmer Hall - das private Zuhause von Kate und William.

Ein Karriere-Highlight für den Gastgeber

Die "Thursford Christmas Spectacular" versteht sich selbst als "Extravaganza aus Non-Stop-Gesang, Tanz, Musik, Humor und Varieté" mit einem Ensemble von 130 Künstlern. Für Show-Moderator Lloyd Hollett wurde der royale Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

"Was für ein Tag... Heute wurden wir mit der Anwesenheit Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin von Wales geehrt, zusammen mit Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, die unsere Nachmittagsvorstellung besuchten", schrieb Hollett laut Medienberichten in seinen Instagram Stories zu einem Foto des leeren Theaters. "Sie in der Royal Box zu sehen, wie sie unsere Show genießen, war wirklich ein Karriere-Highlight."

Wo war Prinz George?

Thronfolger Prinz George (12) war bei dem Ausflug nicht dabei. Der älteste Sohn von Kate und William hat ähnliche Veranstaltungen mit seiner Mutter und den Geschwistern auch in der Vergangenheit ausgelassen. Stattdessen begleitete er Anfang Dezember seinen Vater zu einem ganz anderen Termin: Gemeinsam halfen die beiden bei der Vorbereitung des jährlichen Weihnachtsessens von "The Passage", einer Organisation, die wohnungslose Menschen unterstützt.

Die Einrichtung hat für William eine besondere Bedeutung. Palastquellen zufolge wurde er als Kind von seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) dorthin mitgenommen. Diese frühen Besuche prägten sein langjähriges Engagement für die Sache.

Nicht der erste Überraschungsbesuch

Dass Kate mit Charlotte und Louis ohne großes Aufsehen Ausflüge unternimmt, ist keine Seltenheit. Im Dezember 2023 brachte sie die beiden mit zum Set von "Strictly Come Dancing", dem britischen Pendant zu "Let's Dance". Damals durften die royalen Kinder laut "The Sun" die Moderatorinnen Claudia Winkleman und Tess Daly treffen, auf den Jury-Stühlen Platz nehmen und nach einer Performance der Profitänzer sogar Wertungsschilder halten. Jurorin Shirley Ballas schwärmte später von den kleinen Gästen: "Sie sind wunderbar höfliche Kinder. Sie hatten einen absoluten Riesenspaß."