Royaler Einsatz für Dorfklub: Prinz William eröffnet Straße für Fußball-Verein in Cornwall

Jahrelang kämpfte der Mousehole AFC mit einer katastrophalen Zufahrt - Schlaglöcher, Staus, beschädigte Autos. Prinz William hörte davon, organisierte Unternehmen und ließ eine neue Straße bauen. Am Donnerstag eröffnete der Thronfolger höchstpersönlich die Strecke.
Wenn Royals unterwegs sind, pflanzen sie meistens Bäume, durchschneiden Bänder oder enthüllen Gedenktafeln. Prinz William (43) hatte am Donnerstag jedoch eine ungewöhnlichere Mission: Er eröffnete eine Straße. Keine prunkvolle Allee, sondern eine simple Zufahrt zu einem Fußballplatz in Cornwall. Doch für den Mousehole Association Football Club bedeutet sie alles.