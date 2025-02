Royaler Einsatz für die Kleinen: Prinzessin Kate erobert mit jungem Mädchen London per Bus

Prinzessin Kate (43) bewies einmal mehr ihr besonderes Händchen im Umgang mit Kindern. Bei einem Besuch der National Portrait Gallery in London ließ es sich die 43-Jährige nicht nehmen, gemeinsam mit einer Gruppe von Vorschulkindern der All Souls CE Primary School den Bus zu nehmen. Besonders die fünfjährige Grace schien es Kate angetan zu haben.

Die kleine Schülerin durfte während der Fahrt neben Prinzessin Kate sitzen und unterhielt sich angeregt mit der hohen Besucherin. "Sie plauderte die ganze Fahrt über mit ihr", verriet Schulleiterin Alix Ascough der "Daily Mail". Dass es sich bei ihrer Sitznachbarin um die zukünftige Königin handelte, war Grace dabei nicht bewusst. "Wir haben ihr nur gesagt, dass sie eine Prinzessin ist. Sie nannte sie einfach Catherine", so die Rektorin weiter.

Eine königliche Begleiterin mit Herz

Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) zeigte sich während des Ausflugs von ihrer natürlichsten Seite. In einem braunen Blazer über einem schwarzen Rollkragenpullover und einer Pinstripe-Hose von Jigsaw war sie zwar elegant, aber dennoch alltagstauglich gekleidet. Dezente Akzente setzte sie mit goldenen Sézane-Bruna-Ohrringen und einem Salamander-Armreif von Halcyon Days. In dem Bus half sie den Kindern sogar beim An- und Ausziehen ihrer Jacken.

"Die Kinder, sie sind vier oder fünf Jahre alt, sie sind völlig ahnungslos, was da gerade passiert", schilderte die Schulleiterin die entspannte Atmosphäre. "Sie dachten nur 'Wir haben einen schicken Bus mit schönen Lichtern und Klimaanlage' und Catherine war wunderbar, wirklich gesprächig mit den Kindern."

Wichtige Mission für die Kleinsten

Der Ausflug zur National Portrait Gallery hatte einen bedeutsamen Hintergrund: Prinzessin Kate startete dort eine "interaktive Tour" zur Unterstützung der sozialen und emotionalen Entwicklung von Kindern unter fünf Jahren. Teil des Projekts ist der "Bobeam Tree Trail", bei dem die Kinder anhand von Porträts verschiedene Aktivitäten durchführen, die ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten fördern sollen.

Im Mittelpunkt steht dabei ein magischer Baum. Die Besonderheit dieses seltenen Gewächses mit seinen wunderschönen, bunten Blättern: Er gedeiht besonders gut, wenn er von Geschichten umgeben ist. "Die Kinder haben es absolut geliebt. Es war so magisch", schwärmte Schulleiterin Ascough. "Und als sie hereinkamen und den Baum sahen und die Magie des Tages... Ich glaube nicht, dass wir je wieder einen solchen Schulausflug erleben werden!"

Der "Bobeam Tree Trail" wird vom 4. Februar bis zum 16. März kostenlos angeboten und soll auch in anderen Galerien und Museen in Großbritannien umgesetzt werden. Mit dieser Initiative unterstreicht Prinzessin Kate einmal mehr ihr langjähriges Engagement für die frühkindliche Entwicklung. Die Prinzessin selbst schrieb im Vorwort der Initiative, das Ziel sei es, "eine körperlich und mental gesündere Gesellschaft zu schaffen". Dafür müsse man "einen tiefgehenden Blick auf uns selbst und unser eigenes Verhalten, unsere Emotionen und Gefühle werfen."

Behutsame Rückkehr ins Rampenlicht

Der Besuch reiht sich ein in Prinzessin Kates schrittweise Rückkehr in die Öffentlichkeit nach ihrer Krebsbehandlung im vergangenen Jahr. Quellen aus dem Palast betonen jedoch, dass es sich um eine "allmähliche, stufenweise Rückkehr zur Arbeit" handelt. "In manchen Wochen wird man sie öfter sehen, in anderen weniger", erklärte ein Insider.

Dieser behutsame Ansatz spiegelt sich auch in Kates Terminkalender wider: Der Galerie-Besuch wird ihr einziger öffentlicher Auftritt in dieser Woche sein. Der Palastkenner betonte, dass die Prinzessin in den kommenden Monaten ein ähnliches Tempo beibehalten werde, wobei ihre Genesung und ihre Familie absolute Priorität haben.