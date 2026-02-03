Am Dienstag reiste Prinzessin Kate in den Westen von Wales, um dort zwei besondere Textilbetriebe zu besuchen. Der Royal trug dabei einen auffälligen Vintage-Mantel aus walisischer Wolle und zeigte sich bestens gelaunt.
Die walisische Region Pembrokeshire empfing am Dienstag hohen Besuch: Prinzessin Kate (44) reiste rund 420 Kilometer von London entfernt in den Westen des Landes, um dort das traditionelle Textilhandwerk zu würdigen. Die Ehefrau von Prinz William (43) strahlte dabei in einem leuchtend roten Vintage-Mantel aus walisischer Wolle, der perfekt zum Anlass passte. Unter der auffälligen Jacke mit Kreis-Muster trug sie einen grün-grauen Zweiteiler aus weiter Hose und Rollkragenpullover.