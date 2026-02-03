Am Dienstag reiste Prinzessin Kate in den Westen von Wales, um dort zwei besondere Textilbetriebe zu besuchen. Der Royal trug dabei einen auffälligen Vintage-Mantel aus walisischer Wolle und zeigte sich bestens gelaunt.

Die walisische Region Pembrokeshire empfing am Dienstag hohen Besuch: Prinzessin Kate (44) reiste rund 420 Kilometer von London entfernt in den Westen des Landes, um dort das traditionelle Textilhandwerk zu würdigen. Die Ehefrau von Prinz William (43) strahlte dabei in einem leuchtend roten Vintage-Mantel aus walisischer Wolle, der perfekt zum Anlass passte. Unter der auffälligen Jacke mit Kreis-Muster trug sie einen grün-grauen Zweiteiler aus weiter Hose und Rollkragenpullover.

Erste Station war die historische Wollmühle Melin Tregwynt, die seit 1841 existiert. Direktorin Louise Clarke führte die Prinzessin persönlich durch die Produktionshallen und zeigte ihr den gesamten Herstellungsprozess vom Webstuhl bis zum fertigen Produkt, wie Kate auf ihrem Instagram-Account teilte. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von der traditionellen walisischen Doppelgewebe-Technik, bei der dicke, wendbare Decken entstehen.

Jeans-Hersteller mit "Meghan-Markle-Effekt"

Nach der historischen Mühle stand ein modernerer Betrieb auf dem Programm: Hiut Denim in Cardigan. Das 2011 gegründete Familienunternehmen stellt hochwertige Jeans in Großbritannien her - und wurde ausgerechnet durch Kates Schwägerin Herzogin Meghan (44) weltbekannt. Im Januar 2018 trug die damalige Verlobte von Prinz Harry (41) bei einem offiziellen Besuch in Cardiff die hochgeschnittene "Dina"-Skinny-Jeans der Marke. Mitgründer David Hieatt sprach damals vom "Meghan-Markle-Effekt", der die Bestellungen explodieren ließ, wie die "Daily Mail" berichtet.

Kate setzt sich in den vergangenen Monaten sehr für die britische Textilindustrie ein. Bereits im Januar besuchte sie gemeinsam mit Prinz William eine Fabrik in Schottland, wo sie bei der Radical Weavers Charity in Stirling selbst Tartan am Webstuhl webte. Mit ihren Besuchen möchte die Prinzessin die Handwerkskunst, Kreativität und das kulturelle Erbe der walisischen und britischen Textilhersteller würdigen.

Denn die Textilindustrie hat eine ganz persönliche Bedeutung für sie: Kates Vorfahren väterlicherseits besaßen einst den Wollhersteller William Lupton & Co. in Leeds, Yorkshire. Ihr Urgroßvater Noel Middleton, der 1914 Olive Lupton heiratete, war Direktor des Unternehmens. Bereits im September 2023 besuchte Kate die Firma AW Hainsworth, die Lupton & Co. 1958 übernommen hatte.