Royaler Besuch auf der Kinderonkologie: Königin Máxima überrascht krebskranke Kinder

Für eine neue Zusammenarbeit der Kinderonkologie in Utrecht erschien Königin Máxima der Niederlande persönlich zur Vertragsunterzeichnung. Sie nahm den Termin zum Anlass, auch krebskranke Kinder im Krankenhaus zu besuchen. Dabei kam es zu herzerwärmenden Begegnungen.

Hoher Besuch im "Prinzessin Máxima Zentrum für Kinderonkologie" in Utrecht: Für die Unterzeichnung einer neuen Zusammenarbeit erschien Königin Máxima (54) am Donnerstag (18. Dezember) persönlich im nach ihr benannten Krankenhaus. Das auf krebskranke Kinder spezialisierte Zentrum unterzeichnete eine vierjährige Partnerschaft mit der Internationalen Atomorganisation (IAEO), um Strahlentherapie für krebskranke Kinder zu verbessern.

"Weltweit erkranken jährlich über 400.000 Kinder an Krebs. Eine adäquate Behandlung ist daher entscheidend", schreibt der niederländische Hof auf Instagram. Dies sei der Grund für die neue Kooperation. "Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Verbesserung der Strahlentherapie für Kinder. Das 'Prinzessin Máxima Zentrum' wird medizinische Teams schulen, um krebskranken Kindern eine sicherere und effektivere Behandlung zu ermöglichen."

Königin Máxima war bei der Unterzeichnung der Partnerschaft anwesend und tauschte sich mit medizinischem Fachpersonal und internationalen Partnern aus. Die Königin erschien ganz in Weiß: Sie trug ein Etuikleid, ein Cape und ein Ansteckhut, kombiniert mit festlicher, goldener Brosche und beigen Pumps.

Königin setzt sich seit Jahren für krebskranke Kinder ein

Höhepunkt ihres Besuchs war das Treffen mit den kleinen Patienten: Auf der Krebsstation nahm sich die Königin Zeit, kranke Kinder zu besuchen. Sie sprach mit Eltern und herzte Kinder, die sich sichtlich über die Aufmerksamkeit freuten. Zu einer besonders herzerwärmenden Begegnung kam es mit einem kleinen Mädchen, das der Königin eine Blume reichte. Die beiden strahlten sich voller Herzlichkeit an.