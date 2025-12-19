Royaler Besuch auf der Kinderonkologie: Königin Máxima überrascht krebskranke Kinder

Für eine neue Zusammenarbeit der Kinderonkologie in Utrecht erschien Königin Máxima der Niederlande persönlich zur Vertragsunterzeichnung. Sie nahm den Termin zum Anlass, auch krebskranke Kinder im Krankenhaus zu besuchen. Dabei kam es zu herzerwärmenden Begegnungen.
Hoher Besuch im "Prinzessin Máxima Zentrum für Kinderonkologie" in Utrecht: Für die Unterzeichnung einer neuen Zusammenarbeit erschien Königin Máxima (54) am Donnerstag (18. Dezember) persönlich im nach ihr benannten Krankenhaus. Das auf krebskranke Kinder spezialisierte Zentrum unterzeichnete eine vierjährige Partnerschaft mit der Internationalen Atomorganisation (IAEO), um Strahlentherapie für krebskranke Kinder zu verbessern.