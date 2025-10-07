Royale Stippvisite in Cardiff: Prinz William besucht heimlich Doctor Who-Set in Wales

Prinz William stattete bereits im September den "Bad Wolf Studios" in Cardiff heimlich einen Überraschungsbesuch ab. Der Thronfolger besichtigte dabei nicht nur das Set der Kultserie "Doctor Who", sondern traf auch Nachwuchstalente. Jetzt wurden Bilder von der Stippvisite veröffentlicht.
Prinz William (43) erfüllte sich im September einen Traum vieler Fans: Der britische Thronfolger betrat das legendäre Set der britischen Kultserie "Doctor Who". Der royale Besuch in den "Bad Wolf Studios" in Cardiff wurde zunächst geheim gehalten und erst jetzt öffentlich gemacht.