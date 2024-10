Royale Nachbarschaft: Auch Amal und George Clooney wollen nach Portugal

Sie haben bereits Anwesen in Großbritannien, Italien und Frankreich, bald könnte womöglich auch Portugal folgen. Hollywoodstar George Clooney (63) und seine Ehefrau, Menschenrechtanwältin Amal Clooney (46), sollen sich dort für einen weiteren Wohnsitz interessieren. Wie das "Hello!"-Magazin berichtet, liegt das Grundstück in dem bei Promis beliebten Küstenort Melides, etwa eine halbe Autostunde von der Hauptstadt Lissabon entfernt. Das luxuriöse Domizil im exklusiven Resort CostaTerra Golf and Ocean Club soll streng bewacht sein und aus mehr als 300 Häusern bestehen.

Wie die britische "Daily Mail" erst vor wenigen Tagen berichtete, sollen auch Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) ein Haus in dem Areal erworben haben. Das royale Paar lebt mit seinen Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), in Montecito, Kalifornien.

Weitere royale Nachbarn im sonnigen Portugal

Sollten die Clooneys tatsächlich für ein Haus in Melides unterschreiben, dann werden der Herzog und die Herzogin von Sussex nicht ihre einzigen royalen Nachbarn sein. Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie (34), und ihr Ehemann Jack Brooksbank (38) zogen bereits 2022 nach Portugal und leben seither mit ihren beiden Söhnen August (3) und Ernest (1) in der sehr privaten Anlage. Ihre britische Basis im Kensington Palast haben sie aber nicht aufgegeben.

Die Clooneys sind mit beiden royalen Paaren vertraut. Amal und George waren 2018 bei der Hochzeit der Sussexes in Windsor dabei und im Jahr darauf besuchte Amal Meghans Babyparty in New York City.

Die Gegend lockt schon länger auch die nicht-royale High Society an. So sollen auch Nicole Kidman (57) und Scarlett Johansson (39) Häuser dort haben.

Die europäischen Clooney-Anwesen

George Clooney hat seit Jahren einen Fuß in Europa. Der Oscar-prämierte Schauspieler kaufte 2002 ein Haus in Laglio am Comer See. Die Villa Oleandra ist nach Angaben des "Wall Street Journal" inzwischen mehr als 100 Millionen Dollar wert. Das Haus nimmt zudem einen besonderen Platz in der Liebesgeschichte des Paares ein, da George im Jahr 2012 dort eine Dinnerparty ausrichtete, an der Amal als Begleitung eines gemeinsamen Freundes teilnahm. Das Paar begann kurz darauf, sich zu daten ... der Rest ist Geschichte.

Im Jahr 2014, in dem sich die beiden verlobt und ihre Hochzeit in Venedig gefeiert haben, verbrachten sie ihre Flitterwochen in dem kurz zuvor erworbenen Anwesen auf der englischen Themse-Insel Sonning Eye. Rund 13 Millionen Dollar sollen für das Haus bezahlt worden sein. Laut "Vogue" soll es unter anderem eine Eingangshalle mit hohen Decken und gregorianischem Stuck geben, eine Poolhaus-Bar, einen Kinoraum mit 16 Plätzen sowie ein Gartenzimmer mit Zitrusbäumen.

2021 haben sie sich zudem in Frankreich niedergelassen. Ähnlich wie sein bester Freund Brad Pitt (60) beschlossen George und Amal Clooney, in ein Chateau im Wert von 8,3 Millionen Dollar in der Provence zu investieren. Das Haus mit dem Namen Domaine Le Canadel befindet sich auf einem Weinberg aus dem 18. Jahrhundert in der Stadt Brignoles. Luftaufnahmen des Anwesens zeigen großzügige Rasenflächen, einen Pool, einen Tennisplatz, einen See, einen Olivenhain - und einen großen Weinberg.

Die Zwillinge des Paares, Alexander und Ella (7), sollen bereits Englisch und Italienisch sprechen, vielleicht kommt ja noch Portugiesisch hinzu.