Prime Video und Sat.1 wollen die Liebesgeschichte von Silvia von Schweden und König Carl XVI. Gustaf auf die TV-Bildschirme bringen. Alicia von Rittberg und Edvin Endre übernehmen die Hauptrollen.

Eine internationale Koproduktion will die Liebesgeschichte zwischen Silvia Sommerlath (82) und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf (79) beleuchten. Diese begann bekanntermaßen bei den Olympischen Spielen 1972 in München, als sie als Hostess Carl Gustaf kennenlernte, der damals noch schwedischer Thronfolger war. 1973 wurde er König - und machte 1976 mit der Hochzeit aus der bürgerlichen Deutschen Silvia Sommerlath seine Königin.

Prime Video und Sat.1 arbeiten zusammen, um aus dieser Geschichte nun die sechsteilige Event-Serie mit dem Arbeitstitel "Queen Silvia" entstehen zu lassen - mit Alicia von Rittberg (32, "Miss Sophie") und Edvin Endre (31, "Vikings") in den Hauptrollen. Zur Goldenen Hochzeit von Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden im Juni 2026 erzählt die internationale Koproduktion einer Mitteilung zufolge "die wahre Geschichte hinter diesem modernen Märchen".

"Liebesgeschichte zwischen olympischem Glanz und nächtlichen Clubs"

Prime-Mitglieder sollen alle Folgen der Serie zuerst bei Prime Video im Rahmen ihrer Mitgliedschaft sehen können. Bereits vier Wochen später soll "Queen Silvia" dann mit Doppelfolgen in Sat.1 seine Free-TV-Premiere feiern. Die Episoden sind jeweils nach Sat.1-Ausstrahlung zudem kostenlos im Catch-up-Angebot auf Joyn verfügbar.

Über den Inhalt der Event-Serie heißt es in der Mitteilung vorab: "Sommer 1972. Bei den Olympischen Spielen in München begegnen sich zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten: Silvia Sommerlath, die ehrgeizige, sprachgewandte Tochter einer deutsch-brasilianischen Familie, die als Chefhostess im Organisationskomitee arbeitet. Und Kronprinz Carl Gustaf von Schweden, der unter dem Druck seiner Rolle als Thronfolger leidet und den Spielen als Teil der schwedischen Delegation beiwohnt." Aus einem zufälligen Zusammentreffen werde bald "eine heimliche Liebesgeschichte zwischen olympischem Glanz und nächtlichen Clubs". Die Dreharbeiten sollen in den nächsten Monaten in Bayern, Berlin und Brandenburg stattfinden.