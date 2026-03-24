Prime Video und Sat.1 wollen die Liebesgeschichte von Silvia von Schweden und König Carl XVI. Gustaf auf die TV-Bildschirme bringen. Alicia von Rittberg und Edvin Endre übernehmen die Hauptrollen.
Eine internationale Koproduktion will die Liebesgeschichte zwischen Silvia Sommerlath (82) und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf (79) beleuchten. Diese begann bekanntermaßen bei den Olympischen Spielen 1972 in München, als sie als Hostess Carl Gustaf kennenlernte, der damals noch schwedischer Thronfolger war. 1973 wurde er König - und machte 1976 mit der Hochzeit aus der bürgerlichen Deutschen Silvia Sommerlath seine Königin.