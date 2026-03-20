1 Halten zusammen: Kronprinzessin Mette-Marit (r) und Kronprinz Haakon (l). (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Mette-Marits Epstein-Kontakt, der Prozess gegen ihren Sohn: Die Skandale in der Königsfamilie treffen auch Kronprinz Haakon. Doch der hält unbeirrt zu seiner Frau - und zeigt jetzt offen seine Liebe.











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Oslo - Den Skandalen um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum Trotz weicht Kronprinz Haakon (52) seiner Frau nicht von der Seite. "Wenn man heiratet, dann tut man das schließlich in guten wie in schlechten Tagen", sagte der norwegische Thronfolger in einem gemeinsamen Fernsehinterview mit Mette-Marit am Freitag. "Gerade, wenn es schwierig wird, wenn es richtig Gegenwind gibt, ist es wichtig, ein Fundament zu haben, auf dem wir gemeinsam stehen können." Dieses Fundament habe das Paar in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut, sagte er dem Sender NRK.