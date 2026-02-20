Royale Enthüllungen: William wollte Andrew schon vor Jahren verbannen

Ein neues Enthüllungsbuch über die Royals deckt auf, wie lange Prinz William schon daran arbeitet, seinen Skandal-Onkel Andrew zu verbannen. Auch viele weitere Geheimnisse der Königsfamilie kommen nun ans Tageslicht.
Kurz vor ihrem 15. Hochzeitstag am 29. April sorgt ein neues Buch über Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) für Wirbel. "William and Catherine: The Intimate Inside Story" von Russell Myers, dem Royal-Experten des "Mirror", erscheint Ende Februar. Schon vorher veröffentlicht die Zeitung einige Enthüllungen aus dem Werk. Diese Geheimnisse des Thronfolgerpaares will Russell Myers unter anderem aufgedeckt haben.