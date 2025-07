Royal Week beginnt: König Charles erhält die Schlüssel von Edinburgh

1 König Charles (l.) bekommt den Schlüssel von Edinburgh. Foto: ddp/EMPICS/Aaron Chown

König Charles III. und Königin Camilla sind in Schottland angekommen, um die Royal Week zu feiern. Bei der traditionellen Schlüsselzeremonie erhielt der Monarch die Schlüssel zur Stadt Edinburgh.











König Charles III. (76) ist in Schottland eingetroffen, um den Auftakt der Royal Week - auch bekannt als Holyrood Week - zu feiern. Vor dem Palace of Holyroodhouse nahm der Monarch an der traditionellen Schlüsselzeremonie teil, bei der ihm symbolisch die Schlüssel der Stadt Edinburgh überreicht wurden. Gemäß dem Zeremoniell übergab er sie anschließend zur sicheren Aufbewahrung wieder zurück.