"Wir gedenken der Opfer" Magdeburg-Attentat: Auch schwedisches Königspaar bekundet Anteilnahme

Der Schock über den furchtbaren Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sitzt tief. Auch das schwedische Königspaar hat in einem am Sonntag veröffentlichten Brief seine Anteilnahme ausgedrückt. Königin Silvia stammt aus Deutschland.