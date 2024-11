Royal Variety Performance: König Charles III. amüsiert mit Elton John und Satire

König Charles III. (76) hatte bei der Royal Variety Performance am Freitagabend offenbar eine gute Nacht. Wie auf Fotos zu sehen ist, schüttelte der König bei der Veranstaltung in der Royal Albert Hall unter anderem Sir Elton John (77) die Hand. Der Royal und der Musiker verstanden sich dabei offenbar prächtig - auf den Bildern lachen sie herzlich miteinander.

Königin Camilla sagte in letzter Sekunde ab

Den Abend verbrachte Charles ohne seine Frau Camilla (77). Die Königin hatte in letzter Sekunde abgesagt, da sie weiterhin unter "anhaltenden postviralen Symptomen" leide, wie ein Sprecher des Buckingham Palastes mitgeteilt hatte. Nach einer Woche voller Verpflichtungen hatten ihr die Ärzte geraten, sich ausreichend zu erholen.

Die jährlich stattfindende Show, die in Großbritannien auch im Fernsehen übertragen wird, fördert die darstellenden Künste des Landes und sammelt Geld für die Royal Variety Charity. Durch den Abend führten diesmal die Schauspielerin Amanda Holden (53) und der Fernsehmoderator Alan Carr (48).

Elton John und sein Ehemann David Furnish (62) präsentierten auf der Bühne ein Stück aus dem neuen Musical "Der Teufel trägt Prada" mit der Hauptdarstellerin Vanessa Williams (35) und dem Ensemble. Auch Sophie Ellis-Bextor (45) stand auf der Bühne und sang ihren Hit "Murder On The Dancefloor". Weitere Auftritte lieferte die "Britain's Got Talent"-Siegerin Sydnie Christmas (29) sowie das Zauberduo Penn & Teller.

König Charles amüsiert über Trump-Witze

Über einen Auftritt des politischen Satirikers Matt Forde (42) hatte sich König Charles besonders amüsiert. Der Komiker scherzte auf Kosten des designierten US-Präsidenten Donald Trump (78) und dessen unbelegte Behauptungen im Wahlkampf, dass illegale Einwanderer in Springfield die Haustiere der Bewohner verspeisen würden. Dann wandte sich Forde direkt an den König: "Eure Majestät König Charles, Ihr seid nach einem Spaniel benannt - seid sehr vorsichtig, sie werden Euch bei lebendigem Leibe auffressen."