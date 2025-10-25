Serena Williams durfte sich am Freitag über eine Auszeichnung freuen: Ihr wurde der Prinzessin-von-Asturien-Preis von Spaniens Thronfolgerin Prinzessin Leonor überreicht.

Bei der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises in Oviedo konnte US-Tennisstar Serena Williams (44) eine Auszeichnung entgegennehmen. "Es ist mir eine große Ehre, den Prinzessin-von-Asturien-Preis für Sport in Nordspanien zu erhalten", schrieb sie in einem Instagram-Post. Weiter erklärte Williams: "Dieser Preis wurde im Laufe der Jahre an so viele bemerkenswerte Persönlichkeiten verliehen, und es ist eine große Ehre, als Teil dieses Erbes anerkannt zu werden. Vielen Dank an alle, die mich auf und neben dem Platz unterstützt haben."

In ihrem Posting veröffentlichte die ehemalige Tennisspielerin mehrere Bilder, die sie in ihrer glamourösen Robe für die Verleihung zeigen. Williams wählte ein bodenlanges One-Shoulder-Kleid in Rot mit einer seitlichen Raffung. Ihre Haare ließ sie im Mittelscheitel und in leichten Wellen über die Schultern fallen.

Leonor kam in Begleitung ihrer Familie

Auch die spanischen Royals hatten sich für das besondere Event in Schale geworfen. Sowohl Kronprinzessin Leonor (19), die die Preise an "internationale Persönlichkeiten und Institutionen für herausragende Leistungen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Kultur, Soziales und Humanitäres" vergab, als auch Schwester Sofía (18), Mutter Königin Letizia (53) und Großmutter Sophia (86) erschienen in eleganten Looks. Leonors Vater König Felipe VI (57) erschien in einem klassischen Anzug in Schwarz.

Zu den weiteren Preisträgern der jährlich in acht Kategorien wie Kunst, Literatur und Sport vergebenen und mit jeweils 50.000 Euro dotierten Auszeichnungen zählten unter anderem Schriftsteller Eduardo Mendoza, Fotografin Graciela Iturbide und Wirtschaftswissenschaftler und Politiker Mario Draghi.