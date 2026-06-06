Zahlreiche hochrangige Royals haben sich in Gloucestershire versammelt, um die Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling zu feiern. Mit dabei sind auch König Charles und Camilla.
Prinzessin Annes (75) Sohn Peter Phillips (48) heiratet am Samstag die Krankenschwester Harriet Sperling (45) in einer "intimen" kirchlichen Trauung. Dabei sind enge Freunde und Familienangehörige des Paares, darunter britischen Medienberichten zufolge König Charles III. (77) und Königin Camilla (78). Anwesend sind zudem Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44).