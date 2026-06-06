Zahlreiche hochrangige Royals haben sich in Gloucestershire versammelt, um die Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling zu feiern. Mit dabei sind auch König Charles und Camilla.

Prinzessin Annes (75) Sohn Peter Phillips (48) heiratet am Samstag die Krankenschwester Harriet Sperling (45) in einer "intimen" kirchlichen Trauung. Dabei sind enge Freunde und Familienangehörige des Paares, darunter britischen Medienberichten zufolge König Charles III. (77) und Königin Camilla (78). Anwesend sind zudem Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44).

Auch Beatrice und Eugenie sind da Und auch die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (36) lassen sich zusammen mit ihren Ehemännern bei der Hochzeit sehen, wie Bilder zeigen. Die beiden waren zuletzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der Grund: Die Prinzessinnen wohnen Medienberichten zufolge seit fast zwei Jahrzehnten mietfrei in Königsresidenzen. Die Miete für die Töchter von Ex-Prinz Andrew (66) trägt König Charles, obwohl weder Beatrice noch Eugenie zu den arbeitenden Mitgliedern der Royal Family gehören.

Dass sie nun bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling anwesend sind, ist eine kleine Überraschung. Die royale Trauung findet in der All Saints Kirche in Kemble bei Cirencester statt. Die Kirche soll auf halbem Weg zwischen Gatcombe Park - dem Anwesen von Prinzessin Anne in Gloucestershire, auf dem Peter Phillips und seine Schwester Zara Tindall (45) aufgewachsen sind - und dem Haus der Familie Sperling in South Cerney liegen.

Feier geht bei Prinzessin Anne weiter

Im Anschluss an den Gottesdienst soll es in Gatcombe einen Empfang geben. Das unter Denkmalschutz stehende Anwesen soll Queen Elizabeth II. (1926-2022) 1976 für Prinzessin Anne und ihren damaligen Ehemann Captain Mark Phillips (77) erworben haben.

Peter Phillips hat mit seiner Ex-Frau Autumn Phillips (48), mit der er 13 Jahre verheiratet war, zwei Töchter. Harriet Sperling hat aus einer früheren Beziehung ebenfalls eine Tochter. Der Sohn von Prinzessin Anne und Mark Phillips machte Harriet Sperling im Sommer 2025 einen Heiratsantrag. Das Paar soll sich bei einer Sportveranstaltung kennengelernt haben, an der ihre Kinder teilnahmen.